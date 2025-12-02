Foto:Reprodução Abertura de novo concurso vai oferecer 50 vagas para formação de oficiais do Corpo de Bombeiros do Rio.

O governador Cláudio Castro (PL) autorizou, por despacho publicado no Diário Oficial da última segunda-feira (01), a abertura de um novo concurso público do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. A seleção vai oferecer 50 vagas no Curso de Formação de Oficiais (CFO) 2026, etapa que habilita para o cargo de oficial combatente.

De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Civil, o edital do concurso dos Bombeiros será publicado nos próximos dias, com o cronograma completo e todas as regras da seleção.

O processo seletivo terá provas objetivas e redação, além de teste físico, avaliação de saúde, exame documental, investigação social e teste de habilidade específica, etapas tradicionais nos concursos do C orpo de Bombeiros.

Para participar, os candidatos precisam ter 18 anos completos, ensino médio e estar em dia com as obrigações militares e eleitorais. O CFO é obrigatório para quem pretende ingressar como oficial no Corpo de Bombeiros do Rio.