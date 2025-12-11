Edilson Rodrigues/Agência Senado Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que reduz a jornada semanal e acaba com a escala 6x1 foi aprovada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado e agora segue para votação no plenário. A medida ainda precisa passar pelo Plenário do Senado, pela Câmara dos Deputados e pela sanção presidencial, antes de entrar em vigor.

O que acontece agora no Congresso

Se for aprovada no plenário do Senado, a PEC segue para a Câmara dos Deputados. Lá o texto precisa ser analisado pela CCJ da Casa e depois votado em dois turnos no plenário. Caso não receba alterações, é enviada para sanção ou veto do presidente. Se for modificada, volta ao Senado.

Leia também: Comissão do Senado aprova texto que diminui jornada de trabalho

O que muda para o trabalhador se a PEC for aprovada em definitivo

1. Jornada semanal será reduzida gradualmente

A redução é escalonada e obrigatória:



Primeiro ano após a promulgação: jornada cai de 44 para 40 horas

Redução de uma hora por ano nos quatro anos seguintes

Ao final do quinto ano: jornada chega a 36 horas

Nenhuma etapa prevê corte salarial.

2. Fim da escala 6x1

A PEC determina limite de cinco dias de trabalho por semana.



Dois dias de descanso passam a ser garantidos

Preferencialmente sábado e domingo, mas outras combinações seguem permitidas

3. Manutenção do salário

A carga horária cai, mas o salário permanece o mesmo durante todo o processo de transição.

4. Adaptação gradual das empresas

As empresas precisam ajustar escalas, contratos e organização interna ano a ano até cumprir o limite final de 36 horas.

5. Quando tudo passa a valer

As mudanças começam a vigorar no ano seguinte ao da promulgação da PEC e seguem o cronograma de cinco anos.

Por que o tema voltou ao centro do debate

A discussão sobre a redução da jornada ganhou força com mobilizações nas redes sociais e com o movimento Vida Além do Trabalho, que defende mudanças na legislação e o fim da escala 6x1.

A aprovação na CCJ marca o avanço mais concreto até agora, mas nenhuma mudança passa a valer antes de todas as etapas legislativas serem concluídas.