O Governo Federal definiu, nesta quarta-feira (10), o valor do salário mínimo para 2026: R$ 1.621. Ele é reajustado em 6,79% em relação ao valor atual, de 2025, e impacta diretamente o valor do PIS/Pasep que os beneficiários terão direito.
Confira: O que muda com o aumento do salário mínimo para o próximo ano?
A partir do ano que vem, o abono salarial do PIS/Pasep terá novas regras com alterações no limite de renda para recebimento. Ele deixará de seguir os dois salários mínimos e passará a ser corrigido apenas pela inflação.
PIS/Pasep
O benefício funciona como um pagamento extra anual para trabalhadores de baixa renda que atendem a todos os requisitos. A partir do ano que vem, os valores serão referentes ao ano-base de 2024, que considera quantos meses a pessoa trabalhou dois anos antes do pagamento.
Por ser reajustado apenas pela inflação, a tendência é que menos trabalhadores tenham acesso ao abono nos próximos anos. A previsão é que, até 2035, o benefício seja pago somente a quem recebeu até um salário e meio por mês no ano-base.
Como calcular
Para receber o abono, é necessário se enquadrar em todos os critérios, que permanecem os mesmos dos anos anteriores:
- Estar inscrito no PIS/PASEP há 5 anos;
- Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base;
- Receber dentro do limite de renda;
- Ter os dados enviados corretamente pelo empregador.
Ao invés de comparar a média salarial com dois salários mínimos de 2024, o trabalhador deve comparar com um valor fixo corrigido pela inflação, ser divulgado ainda este ano.
A partir disso, some toda a remuneração recebida no ano, como salário, férias e adicionais, e divida os meses trabalhados. Caso você se enquadre nos requisitos e o valor seja igual ou inferior a 2 salários mínimos de 2024 corrigidos pela inflação, você terá direito.
Valores
O valor recebido varia de acordo com os meses trabalhados. O cálculo segue pelo número de meses trabalhados divididos por 12 (meses totais no ano) vezes o salário mínimo do ano de pagamento (em 2026, será de R$ 1.621). Veja a estimativa:
Meses trabalhados X Valor estimado do abono para 2026
- 1 mês - R$ 135
- 2 meses - R$ 270
- 3 meses - R$ 405
- 4 meses - R$ 540
- 5 meses - R$ 675
- 6 meses - R$ 810
- 7 meses - R$ 946
- 8 meses - R$ 1.081
- 9 meses - R$ 1.216
- 10 meses - R$ 1.351
- 11 meses - R$ 1.486
- 12 meses - R$ 1.621