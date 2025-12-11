Alteração no salário mínimo também altera benefício do PIS/Pasep
shutterstock
Alteração no salário mínimo também altera benefício do PIS/Pasep

O Governo Federal definiu, nesta quarta-feira (10), o valor do salário mínimo para 2026: R$ 1.621. Ele é reajustado em 6,79% em relação ao valor atual, de 2025, e impacta diretamente o valor do PIS/Pasep que os beneficiários terão direito.

Confira:  O que muda com o aumento do salário mínimo para o próximo ano?

A partir do ano que vem, o abono salarial do  PIS/Pasep terá novas regras com alterações no limite de renda para recebimento. Ele deixará de seguir os dois salários mínimos e passará a ser corrigido apenas pela inflação.

PIS/Pasep

O PIS/Pasep é um benefício a trabalhadores de baixa renda
Tay Rodrigues
O PIS/Pasep é um benefício a trabalhadores de baixa renda


O benefício funciona como um pagamento extra anual para trabalhadores de baixa renda que atendem a todos os requisitos. A partir do ano que vem, os valores serão referentes ao ano-base de 2024, que considera quantos meses a pessoa trabalhou dois anos antes do pagamento.

Por ser reajustado apenas pela inflação, a tendência é que menos trabalhadores tenham acesso ao abono nos próximos anos. A previsão é que, até 2035, o benefício seja pago somente a quem recebeu até um salário e meio por mês no ano-base.

Como calcular

Para receber o abono, é necessário se enquadrar em todos os critérios, que permanecem os mesmos dos anos anteriores:

  • Estar inscrito no PIS/PASEP há 5 anos;
  • Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base;
  • Receber dentro do limite de renda;
  • Ter os dados enviados corretamente pelo empregador.


Ao invés de comparar a média salarial com dois salários mínimos de 2024, o trabalhador deve comparar com um valor fixo corrigido pela inflação,  ser divulgado ainda este ano.

A partir disso, some toda a remuneração recebida no ano, como salário, férias e adicionais, e divida os meses trabalhados. Caso você se enquadre nos requisitos e o valor seja igual ou inferior a 2 salários mínimos de 2024 corrigidos pela inflação, você terá direito.


Valores

O valor recebido varia de acordo com os meses trabalhados. O cálculo segue pelo número de meses trabalhados divididos por 12 (meses totais no ano) vezes o salário mínimo do ano de pagamento (em 2026, será de R$ 1.621). Veja a estimativa:

Meses trabalhados X Valor estimado do abono para 2026

  • 1 mês - R$ 135
  • 2 meses - R$ 270
  • 3 meses - R$ 405
  • 4 meses - R$ 540
  • 5 meses - R$ 675
  • 6 meses - R$ 810
  • 7 meses - R$ 946
  • 8 meses - R$ 1.081
  • 9 meses - R$ 1.216
  • 10 meses - R$ 1.351
  • 11 meses - R$ 1.486
  • 12 meses - R$ 1.621
    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/2025-12-11/veja-como-calcular-o-pis-pasep-com-o-novo-valor-do-salario-minimo.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes