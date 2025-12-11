shutterstock Alteração no salário mínimo também altera benefício do PIS/Pasep

O Governo Federal definiu, nesta quarta-feira (10), o valor do salário mínimo para 2026: R$ 1.621. Ele é reajustado em 6,79% em relação ao valor atual, de 2025, e impacta diretamente o valor do PIS/Pasep que os beneficiários terão direito.

A partir do ano que vem, o abono salarial do PIS/Pasep terá novas regras com alterações no limite de renda para recebimento. Ele deixará de seguir os dois salários mínimos e passará a ser corrigido apenas pela inflação.

PIS/Pasep

O PIS/Pasep é um benefício a trabalhadores de baixa renda





O benefício funciona como um pagamento extra anual para trabalhadores de baixa renda que atendem a todos os requisitos. A partir do ano que vem, os valores serão referentes ao ano-base de 2024, que considera quantos meses a pessoa trabalhou dois anos antes do pagamento.

Por ser reajustado apenas pela inflação, a tendência é que menos trabalhadores tenham acesso ao abono nos próximos anos. A previsão é que, até 2035, o benefício seja pago somente a quem recebeu até um salário e meio por mês no ano-base.

Como calcular

Para receber o abono, é necessário se enquadrar em todos os critérios, que permanecem os mesmos dos anos anteriores:

Estar inscrito no PIS/PASEP há 5 anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base;

Receber dentro do limite de renda;

Ter os dados enviados corretamente pelo empregador.





Ao invés de comparar a média salarial com dois salários mínimos de 2024, o trabalhador deve comparar com um valor fixo corrigido pela inflação, ser divulgado ainda este ano.

A partir disso, some toda a remuneração recebida no ano, como salário, férias e adicionais, e divida os meses trabalhados. Caso você se enquadre nos requisitos e o valor seja igual ou inferior a 2 salários mínimos de 2024 corrigidos pela inflação, você terá direito.





Valores

O valor recebido varia de acordo com os meses trabalhados. O cálculo segue pelo número de meses trabalhados divididos por 12 (meses totais no ano) vezes o salário mínimo do ano de pagamento (em 2026, será de R$ 1.621). Veja a estimativa:

Meses trabalhados X Valor estimado do abono para 2026

