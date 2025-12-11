Gabriel Barros/Portal iG Equipe da Motiva batendo o martelo



A rodovia Fernão Dias será gerida por uma nova concessionária nos próximos 15 anos, a Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. O leilão da BR-381, o último deste ano, foi realizado nesta quinta-feira (11), na sede da B3, em São Paulo.

A partir do ano que vem, a Motiva assume o controle da rodovia, que por 17 anos foi administrada pela Artéris. O contrato original com a Artéris previa concessão até 2033. Entretanto, a avaliação foi de que o acerto já não atendia mais às necessidades da Fernão Dias e das 15 cidades que a rodovia corta, o que motivou a relicitação. O novo contrato estabelece que a Motiva irá duplicar e modernizar a rodovia, investindo R$ 14, 8 bilhões ao longo de sua gestão.

O leilão levou em conta propostas de desconto sobre a tarifa básica de pedágio: quem desse o maior desconto de tarifa aos motoristas assumiria a rodovia. A proposta vencedora ofereceu um desconto de 17,05%, enquanto as propostas concorrentes foram de 11,25%, do Consórcio Infraestrutura MG, e de 0,0% da própria Artéris, que deixa a concessão.

Hoje, a Motiva, antiga CCR, administra uma série de estradas por todo o país, totalizando 4.400 km. Suas principais concessões são o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, Rodovia Castello Branco, Via Dutra e Rio-Santos.

O presidente da Motiva, Eduardo Camargo, falou sobre a importância da Fernão Dias para o futuro da empresa.

"Esse ativo está alinhado à estratégia da Motiva. É um ativo estratégico, em um estado onde a gente está presente através do Aeroporto Guarulhos, estamos preparando a venda, saindo do Aeroporto de Guarulhos hoje, mas estamos chegando à Minas Gerais com a BR - 381", declarou.

Ao Portal iG, o ministro dos Transportes, Renan Filho, apontou os motivos da atratividade do novo contrato:

Gabriel Barros/Portal iG Ministro dos Transportes Renan Filho

“Nós temos mais transparência nos investimentos que serão feitos com projetos mais adequados do que no passado. Nós temos a certeza de quantos veículos passam. No passado havia uma estimativa de quantos veículos passam no trecho, agora há uma contagem, porque já havia lá uma concessão. A empresa que ganhou, Motiva, ela ganhou e fez a festa que você viu. Por quê? Porque ela sabe que o contrato é bom. Ela conhece o setor”, afirmou.

"Ou seja, não há dúvida que o Brasil é um país superatrativo para os investimentos e que com uma pequena correção de rumo, a gente potencializou bastante a capacidade de atrair investimentos", completou o ministro.









O advogado Fernando Vernalha, especialista em leilões e contratos de concessão que envolvem rodovias, avaliou ao Portal iG o resultado do leilão.

“Considero que o resultado deste leilão da Fernão Dias foi satisfatório e dentro do esperado. E provavelmente será um dos poucos leilões desta agenda com competição. Mas o importante é perceber que essa agenda de repactuações de concessões estressadas está avançando, o que trará resultados positivos para o setor”, disse Vernalha.