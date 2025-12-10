Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

As dezenas do concurso 310 da +Milionária foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (10), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 11.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 12.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

15 - 42 - 33 - 16 - 34 - 40.

Trevos: 2 - 5.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

8 apostas ganhadoras, R$ 30.342,62

4 acertos + 2 trevos

48 apostas ganhadoras, R$ 1.667,17

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

505 apostas ganhadoras, R$ 158,46

3 acertos + 2 trevos

1026 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

5923 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

7872 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

46918 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3559 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

06 - 20 - 19 - 09 - 11 - 01 - 14 - 16 - 24 - 10 - 02 - 13 - 25 - 08 - 15.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

194 apostas ganhadoras, R$ 1.991,56

13 acertos

7280 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

87974 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

483662 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina

O concurso 6899 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 598.271,37. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

50 - 42 - 17 - 76 - 56.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

19 apostas ganhadoras, R$ 13.494,84

3 acertos

1.644 apostas ganhadoras, R$ 148,53

2 acertos

45.087 apostas ganhadoras, R$ 5,41

Dupla Sena

O concurso 2897 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 2.388.321,34 e o 2º sorteio avaliado em R$ 71.972,42. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 13 - 34 - 15 - 44 - 08 - 50.

2º sorteio: 19 - 31 - 45 - 34 - 11 - 15.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

14 apostas ganhadoras R$ 4.673,53

4 acertos

745 apostas ganhadoras R$ 100,37

3 acertos

12.604 apostas ganhadoras R$ 2,96

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

13 apostas ganhadoras R$ 4.529,73

4 acertos

594 apostas ganhadoras R$ 125,88

3 acertos

11.785 apostas ganhadoras R$ 3,17

Lotomania

O concurso 2860 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.622.671,77. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

14 - 98 - 05 - 79 - 66 - 47 - 39 - 00 - 29 - 25 - 80 - 06 - 72 - 01 - 09 - 12 - 67 - 22 - 31 - 34.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 32.422,78

18 acertos

65 apostas ganhadoras, R$ 1.870,54

17 acertos

513 apostas ganhadoras, R$ 237,00

16 acertos

2996 apostas ganhadoras, R$ 40,58

15 acertos

12234 apostas ganhadoras, R$ 9,93

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

O concurso 783 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 300.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 400.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 4.

COLUNA 2 - 4.

COLUNA 3 - 9.

COLUNA 4 - 0.

COLUNA 5 - 0.

COLUNA 6 - 7.

COLUNA 7 - 5.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 18.152,49

5 acertos

21 apostas ganhadoras, R$ 1.234,86

4 acertos

303 apostas ganhadoras, R$ 85,58

3 acertos

2.975 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar

A +Milionária é a nova loteria da CAIXA, com dez faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio. Para apostar, o jogador deve selecionar seis números entre 1 e 50 na matriz de números e dois trevos entre 1 e 6 na matriz de trevos numerados.

Há a opção de deixar que o sistema escolha os números, conhecida como Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em até cinco concursos consecutivos, chamada Teimosinha.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite escolher os seis números e os dois trevos.

Bolão

O Bolão CAIXA permite que grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho apostem juntos, aumentando a chance de concorrer aos prêmios.

Na +Milionária, é possível entrar em bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Os grupos podem ter de dois a cem participantes, dividindo o valor e os ganhos.

Também há bolões já organizados pelas unidades lotéricas, que permitem a participação sem a necessidade de montar o grupo, podendo haver tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.