As dezenas do concurso 310 da +Milionária foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (10), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 11.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 12.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
15 - 42 - 33 - 16 - 34 - 40.
Trevos: 2 - 5.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
8 apostas ganhadoras, R$ 30.342,62
4 acertos + 2 trevos
48 apostas ganhadoras, R$ 1.667,17
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
505 apostas ganhadoras, R$ 158,46
3 acertos + 2 trevos
1026 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
5923 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
7872 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
46918 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3559 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
06 - 20 - 19 - 09 - 11 - 01 - 14 - 16 - 24 - 10 - 02 - 13 - 25 - 08 - 15.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
194 apostas ganhadoras, R$ 1.991,56
13 acertos
7280 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
87974 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
483662 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina
O concurso 6899 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 598.271,37. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
50 - 42 - 17 - 76 - 56.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
19 apostas ganhadoras, R$ 13.494,84
3 acertos
1.644 apostas ganhadoras, R$ 148,53
2 acertos
45.087 apostas ganhadoras, R$ 5,41
Dupla Sena
O concurso 2897 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 2.388.321,34 e o 2º sorteio avaliado em R$ 71.972,42. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 13 - 34 - 15 - 44 - 08 - 50.
2º sorteio: 19 - 31 - 45 - 34 - 11 - 15.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
14 apostas ganhadoras R$ 4.673,53
4 acertos
745 apostas ganhadoras R$ 100,37
3 acertos
12.604 apostas ganhadoras R$ 2,96
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
13 apostas ganhadoras R$ 4.529,73
4 acertos
594 apostas ganhadoras R$ 125,88
3 acertos
11.785 apostas ganhadoras R$ 3,17
Lotomania
O concurso 2860 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.622.671,77. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
14 - 98 - 05 - 79 - 66 - 47 - 39 - 00 - 29 - 25 - 80 - 06 - 72 - 01 - 09 - 12 - 67 - 22 - 31 - 34.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
6 apostas ganhadoras, R$ 32.422,78
18 acertos
65 apostas ganhadoras, R$ 1.870,54
17 acertos
513 apostas ganhadoras, R$ 237,00
16 acertos
2996 apostas ganhadoras, R$ 40,58
15 acertos
12234 apostas ganhadoras, R$ 9,93
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete
O concurso 783 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 300.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 400.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 4.
COLUNA 2 - 4.
COLUNA 3 - 9.
COLUNA 4 - 0.
COLUNA 5 - 0.
COLUNA 6 - 7.
COLUNA 7 - 5.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 18.152,49
5 acertos
21 apostas ganhadoras, R$ 1.234,86
4 acertos
303 apostas ganhadoras, R$ 85,58
3 acertos
2.975 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar
A +Milionária é a nova loteria da CAIXA, com dez faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio. Para apostar, o jogador deve selecionar seis números entre 1 e 50 na matriz de números e dois trevos entre 1 e 6 na matriz de trevos numerados.
Há a opção de deixar que o sistema escolha os números, conhecida como Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em até cinco concursos consecutivos, chamada Teimosinha.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite escolher os seis números e os dois trevos.
Bolão
O Bolão CAIXA permite que grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho apostem juntos, aumentando a chance de concorrer aos prêmios.
Na +Milionária, é possível entrar em bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Os grupos podem ter de dois a cem participantes, dividindo o valor e os ganhos.
Também há bolões já organizados pelas unidades lotéricas, que permitem a participação sem a necessidade de montar o grupo, podendo haver tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.