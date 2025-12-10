Divulgação 09.03.2022 Janguiê Diniz confirma sua participação na primeira edição do Bossa summit

O empreendedor Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional, promove, na próxima terça-feira (16), a partir das 18h, a noite de autógrafos de seu novo livro, “Obstinação”, segunda parte de sua biografia. O evento será realizado no Bloco A da Uninassau Graças, no Recife.

A obra reúne acontecimentos vividos entre 2014 e 2024, década que sucede a abertura de capital do Ser Educacional e a entrada do autor na lista da revista Forbes Brasil. No livro, Janguiê revisita um período marcado por expansão empresarial, amadurecimento de gestão e importantes experiências pessoais. “Esse é um período de crescimento, mas também de maturidade nos negócios e, principalmente, de vivências em família. Ao longo desses dez anos, criei e escalei várias empresas, mas também vivi momentos marcantes na minha vida pessoal”, afirma o empresário.

Além de reflexões sobre empreendedorismo e negócios, o autor aborda temas como paternidade, valores e legado. Um capítulo de destaque é dedicado ao período da pandemia de covid-19, iniciada em 2020. Janguiê relata os desafios enfrentados pelo Ser Educacional e por outras empresas sob sua liderança diante da emergência sanitária. “A atuação na área de educação exigiu respostas rápidas. A pandemia teve grande impacto, mas também abriu espaço para inovação, impulsionando a reformulação do nosso modelo de negócios e o investimento em tecnologia para manter a qualidade no ensino”, explica.

Em “Obstinação”, o autor também revisita marcos relevantes de sua trajetória recente, como a mudança para São Paulo, a criação do Instituto Êxito de Empreendedorismo e da Epitychia Investimentos, além da consolidação de eventos de grande porte, como o Código Secreto da Riqueza, o Código Secreto da Empresa e o Million Business Network. “Eu sempre digo que dez anos é muito tempo, dá para fazer muita coisa. Por isso quis reunir esses fatos no livro. E, daqui a dez anos, farei um novo volume desta biografia”, destaca.

Na mesma noite, Janguiê lançará e autografará o livro “Million Business Network, vol. 3”, produzido com empresários que integram seu grupo de mentoria. A obra reúne textos de 27 participantes e discute o papel da inteligência artificial como motor de escalabilidade empresarial.

Os livros “Obstinação” e “Million Business Network, vol. 3” estão disponíveis nas principais livrarias do país.



Serviço

Lançamento e sessão de autógrafos dos livros “Obstinação” e “Million Business Network, vol. 3”, de Janguiê Diniz

📅 16 de dezembro, às 18h

📍 Uninassau Graças – Bloco A

Endereço: R. Guilherme Pinto, 114 – Graças, Recife – PE