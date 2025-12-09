Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2329 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (09), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 61.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 64.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

75 - 39 - 77 - 36 - 29 - 70 - 61.

Time do coração: 06 - APARECIDENSE/GO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

13 apostas ganhadoras, R$ 44.577,11

5 acertos

488 apostas ganhadoras, R$ 1.696,43

4 acertos

9.574 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

91.407 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

APARECIDENSE /GO

30.696 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega Sena

O concurso 2949 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 17.567.615,60. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 38.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

06 - 11 - 04 - 49 - 54 - 38.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

28 apostas ganhadoras, R$ 56.175,26

4 acertos

2.366 apostas ganhadoras, R$ 1.095,81

Lotofácil

O concurso 3558 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

13 - 22 - 04 - 20 - 12 - 03 - 25 - 24 - 18 - 14 - 09 - 15 - 23 - 07 - 02.

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.167.329,13

14 acertos

347 apostas ganhadoras, R$ 1.007,66

13 acertos

11912 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

129232 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

613056 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Quina

O concurso 6898 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 620.529,35. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

76 - 65 - 32 - 13 - 63.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 620.529,35

4 acertos

25 apostas ganhadoras, R$ 10.637,65

3 acertos

1.890 apostas ganhadoras, R$ 134,00

2 acertos

48.486 apostas ganhadoras, R$ 5,22

Detalhamento

BRASILIA/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Dia de Sorte

O concurso 1150 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 400.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 650.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

30 - 18 - 10 - 26 - 08 - 11 - 06.

Mês da Sorte: 06 - JULHO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

34 apostas ganhadoras, R$ 2.844,48

5 acertos

1.254 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

15.508 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Julho

42.917 apostas ganhadoras, R$ 2,50









Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.