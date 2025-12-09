Reprodução/Instagram Catálogo dos Solteiros é uma criação da empresária Samantha Hewsen

Em meio aos recursos tecnológicos e aplicativos de encontros, a empresária Samantha Hewsen promove, através do 'Catálogo dos Solteiros', a paquera analógica em bares do Distrito Federal.

Fotógrafa, Samantha costumava fazer e comercializar fotografias impressas em formato polaroid e, mediante escuta dos clientes, investiu no "Tinder analógico".

No perfil da sua marca, que acumula pouco mais de dois mil seguidores, Samantha explica como o 'Catálogo dos Solteiros' funciona:

"Aqui a gente não manda mensagem por direct. É tipo um correio elegante, onde a gente tira foto da galera que está solteira no bar, cria um catálogo físico e, atrás da foto, a pessoa coloca o contato e orientação sexual. Ao longo da noite, a gente vai pasando esse catálogo para os solteiros se conhecerem e saberem quem está disponível aqui", frisa.

Para fazer parte do 'Catálogo dos Solteiros' é necessário pagar uma taxa no valor de R$ 20. Além disso, a iniciativa pode ser contratada para eventos privados.



