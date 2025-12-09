Divulgação/Zillow Hotel fantasma famoso é colocado a venda por R$ 10 milhões

Os proprietários do Beard and Lady Inn, em Chester, nos Estados Unidos, anunciaram que decidiram se desfazer do prédio histórico após anos dedicados à restauração do local. Com cerca de 890 metros quadrados (9.600 pés quadrados), o imóvel está à venda por aproximadamente US$ 2 milhões (R$ 10 milhões), segundo anúncio publicado na plataforma imobiliária Zillow . A pousada está no mercado há cerca de duas semanas. As informações são do 5 News.

Em publicação feita nas redes sociais em 25 de outubro, o casal afirmou que a decisão foi tomada com pesar.

“Investimos tempo e amor em Chester e na região de Boston Mountain, que acreditamos ser um lugar único de beleza e comunidade. É uma decisão difícil e dolorosa”, disseram os proprietários, Lacey e Lance Hendrix.

Construído em 1887, o prédio, que anteriormente se chamava Chester Inn, é considerado o mais antigo da cidade e o único a sobreviver a duas grandes enchentes e dois incêndios de grandes proporções que atingiram todo o município ao longo de sua história.

O casal adquiriu a pousada em 2019 e, após um processo de 18 meses de reforma e restauro, conseguiu devolver ao edifício suas características originais. Natural da região, Lacey comentou em entrevista à emissora local 5NEWS, em março de 2025, sobre o envolvimento emocional da família com o projeto.

“Esse lugar já não parece apenas meu. É algo em que coloquei muito trabalho, com a intenção de abrir as portas para a comunidade. Às vezes esqueço que esse foi um dos meus sonhos, até lembrar: ‘Está aqui’. Ainda sinto que fizemos tudo isso juntos”, afirmou.

No comunicado que confirmou a venda, os proprietários explicaram que uma combinação de tragédias pessoais, outros compromissos profissionais e o desejo de passar mais tempo com os filhos pesaram na decisão de colocar o imóvel no mercado.





Apesar da transação, o Beard and Lady Inn continuará em funcionamento normalmente e mantendo as reservas já agendadas. A família declarou ainda que espera uma transição tranquila para os novos donos.

“Buscamos pessoas que compartilhem da visão de oferecer experiências únicas ao River Valley e, no futuro, receber visitantes do mundo todo. As reservas seguem ativas e continuarão sendo honradas pelos próximos proprietários”, afirmou o casal.