As dezenas do concurso 6897 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (08), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 7.286.334,45. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
75 - 03 - 79 - 19 - 35.
Premiação
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 7.286.334,45
4 acertos
40 apostas ganhadoras, R$ 11.037,07
3 acertos
3.884 apostas ganhadoras, R$ 108,25
2 acertos
99.461 apostas ganhadoras, R$ 4,22
Detalhamento
RIO CLARO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Lotofácil
O concurso 3557 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Três apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
22 - 06 - 21 - 16 - 07 - 13 - 10 - 05 - 09 - 20 - 15 - 17 - 14 - 19 - 24.
Premiação
15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 558.208,90
14 acertos
188 apostas ganhadoras, R$ 1.867,72
13 acertos
6916 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
85752 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
468718 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
GUACUI/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
LONDRINA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
O concurso 2859 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.075.537,34. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.600.000,00 para o próximo sorteio. Uma aposta faturou o prêmio por zero acertos. Veja os números:
20 - 14 - 90 - 31 - 11 - 73 - 19 - 51 - 99 - 77 - 68 - 32 - 17 - 41 - 02 - 75 - 98 - 28 - 12 - 55.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 34.907,64
18 acertos
45 apostas ganhadoras, R$ 2.424,14
17 acertos
390 apostas ganhadoras, R$ 279,70
16 acertos
2446 apostas ganhadoras, R$ 44,59
15 acertos
11008 apostas ganhadoras, R$ 9,90
0 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 87.269,12
Dupla Sena
O concurso 2896 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 2.127.741,41 e o 2º sorteio avaliado em R$ 64.291,52. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.400.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 05 - 38 - 02 - 26 - 15 - 23.
2º sorteio: 23 - 48 - 03 - 21 - 20 - 02.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
10 apostas ganhadoras R$ 5.844,68
4 acertos
687 apostas ganhadoras R$ 97,22
3 acertos
11.281 apostas ganhadoras R$ 2,96
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
8 apostas ganhadoras R$ 6.575,27
4 acertos
477 apostas ganhadoras R$ 140,03
3 acertos
10.100 apostas ganhadoras R$ 3,30
Super Sete
O concurso 782 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 250.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 5.
COLUNA 2 - 1.
COLUNA 3 - 3.
COLUNA 4 - 4.
COLUNA 5 - 9.
COLUNA 6 - 9.
COLUNA 7 - 3.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
7 apostas ganhadoras, R$ 2.578,79
4 acertos
313 apostas ganhadoras, R$ 82,38
3 acertos
3.393 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.