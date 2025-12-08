Reprodução Quina

As dezenas do concurso 6897 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (08), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 7.286.334,45. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

75 - 03 - 79 - 19 - 35.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 7.286.334,45

4 acertos

40 apostas ganhadoras, R$ 11.037,07

3 acertos

3.884 apostas ganhadoras, R$ 108,25

2 acertos

99.461 apostas ganhadoras, R$ 4,22

Detalhamento

RIO CLARO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Lotofácil

O concurso 3557 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Três apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

22 - 06 - 21 - 16 - 07 - 13 - 10 - 05 - 09 - 20 - 15 - 17 - 14 - 19 - 24.

Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 558.208,90

14 acertos

188 apostas ganhadoras, R$ 1.867,72

13 acertos

6916 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

85752 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

468718 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

GUACUI/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

LONDRINA/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

O concurso 2859 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.075.537,34. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.600.000,00 para o próximo sorteio. Uma aposta faturou o prêmio por zero acertos. Veja os números:

20 - 14 - 90 - 31 - 11 - 73 - 19 - 51 - 99 - 77 - 68 - 32 - 17 - 41 - 02 - 75 - 98 - 28 - 12 - 55.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 34.907,64

18 acertos

45 apostas ganhadoras, R$ 2.424,14

17 acertos

390 apostas ganhadoras, R$ 279,70

16 acertos

2446 apostas ganhadoras, R$ 44,59

15 acertos

11008 apostas ganhadoras, R$ 9,90

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 87.269,12

Dupla Sena

O concurso 2896 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 2.127.741,41 e o 2º sorteio avaliado em R$ 64.291,52. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.400.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 05 - 38 - 02 - 26 - 15 - 23.

2º sorteio: 23 - 48 - 03 - 21 - 20 - 02.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

10 apostas ganhadoras R$ 5.844,68

4 acertos

687 apostas ganhadoras R$ 97,22

3 acertos

11.281 apostas ganhadoras R$ 2,96

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

8 apostas ganhadoras R$ 6.575,27

4 acertos

477 apostas ganhadoras R$ 140,03

3 acertos

10.100 apostas ganhadoras R$ 3,30

Super Sete

O concurso 782 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 250.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 5.

COLUNA 2 - 1.

COLUNA 3 - 3.

COLUNA 4 - 4.

COLUNA 5 - 9.

COLUNA 6 - 9.

COLUNA 7 - 3.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 2.578,79

4 acertos

313 apostas ganhadoras, R$ 82,38

3 acertos

3.393 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.