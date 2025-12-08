FreePik Educação

















Janguiê Diniz*

O ano que está chegando ao fim foi de afirmação para o Brasil Educação – Fórum Brasileiro da Educação Particular. Um período em que a agenda educacional avançou de forma concreta, articulada e madura, permitindo que o setor privado reafirmasse seu papel estratégico na oferta educacional e no desenvolvimento do nosso país.

Com a troca do calendário se aproximando, é chegado o momento de celebrar as conquistas, de refletir sobre o que poderíamos ter feito melhor e, principalmente, de olhar para o futuro.

Nesse exercício, quero começar pelo fim: o jantar anual de celebração, realizado no último dia 2 de dezembro. Em 2025, tivemos o melhor e mais representativo encontro de final de ano do Fórum. Mais do que uma festa bonita, a confraternização coroou um ciclo de conquistas relevantes para o setor privado e para a educação brasileira.

Para além das vitórias em agendas palpáveis, sobre as quais falarei mais adiante, o Lago Paranoá, em Brasília, testemunhou a materialização de outro grande feito: a consolidação do Brasil Educação como espaço estratégico de diálogo da esfera privada educacional com os três poderes do Estado Brasileiro.

Os olhares mais atentos perceberam não apenas a expressiva presença de autoridades, mas também o alto grau de representatividade reunido naquele espaço. Ministros, senadores, deputados, membros do Conselho Nacional de Educação, representantes do Ministério da Educação e do Inep, além da secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, estavam entre os presentes.

Em um dos pontos altos da noite, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Motta, foi enfático ao exaltar a relevância do Fórum na promoção de um debate abrangente sobre os desafios da educação nesse Brasil continental e com realidades tão distintas. “Fiz questão de estar aqui presente para me somar aos que admiram o trabalho do Fórum e dizer que a Câmara dos Deputados está de portas abertas para trabalharmos em parceria com aqueles que têm compromisso com a educação do nosso país”, ressaltou o parlamentar.

A manifestação do presidente da Câmara reforçou aquilo que tem sido a marca do Fórum desde sua criação: um espaço de diálogo plural. Ao longo de 2025, o Brasil Educação mostrou, mais uma vez, sua capacidade de reunir entidades representativas, promover consensos e organizar posicionamentos que ajudam a orientar as políticas públicas educacionais do país.

E os avanços alcançados não foram poucos. Com a criação do Comitê Político, demos um passo decisivo no fortalecimento da interlocução com o Executivo e o Legislativo, ampliando a presença técnica do Fórum nas pautas que moldam o futuro da educação brasileira. Monitoramos, diariamente, milhares de proposições legislativas que incidem sobre o ecossistema educacional, contribuindo para que o debate público se mantenha qualificado e atento às demandas reais de estudantes, famílias e instituições.

Ao longo de 2025, o Fórum também teve participação ativa na formulação e revisão de temas centrais, como o novo Plano Nacional de Educação, o marco regulatório da educação a distância, a modernização do Proies, a estruturação do Sistema Nacional de Educação e o debate sobre inteligência artificial. Em audiências públicas realizadas nas duas Casas do Congresso Nacional, expressamos posições embasadas, defendendo equilíbrio, responsabilidade e visão de futuro.

O ano também será lembrado por vitórias estruturantes. A inclusão da educação entre os setores com tratamento diferenciado na Reforma Tributária representou um marco histórico, garantindo uma alíquota que contribui para a sustentabilidade do setor privado, responsável por 80% das matrículas no ensino superior brasileiro. Outra conquista essencial foi a consolidação do entendimento de que as bolsas do ProUni constituem imposto pago, contribuindo para a preservação deste que é, hoje, o principal instrumento de acesso de estudantes de baixa renda à graduação.

No Supremo Tribunal Federal, o êxito da ADPF 1058 corrigiu distorções e restabeleceu segurança jurídica em relação ao cômputo dos intervalos escolares na jornada docente, garantindo previsibilidade às instituições e justiça nas relações de trabalho.

Por tudo isso, encerramos 2025 com a sensação legítima de que avançamos muito. Contudo, temos consciência de que 2026 exigirá ainda mais atenção, diálogo e articulação. O próximo ano será marcado pela conclusão do processo de definição do novo Plano Nacional de Educação, que estabelecerá metas e diretrizes para a próxima década. Trata-se de um debate essencial, que precisa equilibrar ambição e viabilidade, assegurando qualidade, equidade e sustentabilidade no sistema educacional brasileiro.

Além disso, temos à frente um ano eleitoral, o que naturalmente intensifica disputas, amplia agendas e demanda vigilância constante sobre propostas que impactam a educação. Mais do que nunca, será fundamental manter diálogo permanente com os poderes e reafirmar a centralidade da educação como prioridade nacional, independentemente de ciclos políticos.

Que o novo ano que se avizinha nos encontre ainda mais preparados, coesos e visionários. Que sigamos defendendo marcos regulatórios modernos, políticas públicas eficazes e um ambiente institucional capaz de promover inovação, ampliar oportunidades e transformar vidas. O Brasil Educação entrará em 2026 com o espírito renovado e a convicção de que, juntos, continuaremos impulsionando o desenvolvimento do país pela força maior que possuímos: a educação.

*Diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), secretário-executivo do Brasil Educação – Fórum Brasileiro da Educação Particular, fundador e controlador do grupo Ser Educacional, e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo.