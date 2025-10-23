Caixa/Reprodução Mega-Sena

As dezenas do concurso 2931 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (23), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 83.850.164,46. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

36 - 52 - 19 - 47 - 23 - 04.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

70 apostas ganhadoras, R$ 40.435,71

4 acertos

5.175 apostas ganhadoras, R$ 901,57

Quina

O concurso 6860 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 14.383.256,85. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

62 - 46 - 69 - 12 - 58.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

43 apostas ganhadoras, R$ 13.315,07

3 acertos

4.123 apostas ganhadoras, R$ 132,25

2 acertos

102.649 apostas ganhadoras, R$ 5,31

Dia de Sorte

O concurso 1132 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 4.800.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

06 - 13 - 17 - 29 - 04 - 23 - 26.

Mês da Sorte: 01 - JANEIRO.

Premiação

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 4.761.847,69

6 acertos

206 apostas ganhadoras, R$ 2.063,28

5 acertos

5.707 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

60.760 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Janeiro

159.250 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

IGARASSU/PE

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos

LEIA TAMBÉM: Últimos sorteios das loterias da Caixa

Timemania

O concurso 2311 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 38.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

71 - 68 - 32 - 72 - 37 - 17 - 34.

Time do Coração: 53 - NÁUTICO/PE.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 56.590,06

5 acertos

235 apostas ganhadoras, R$ 1.720,06

4 acertos

4.673 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

44.816 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

NAUTICO /PE

12.874 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3520 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 10.000.000,00. Sete apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

12 - 23 - 19 - 01 - 13 - 07 - 21 - 03 - 15 - 18 - 08 - 20 - 22 - 16 - 10.

Premiação

15 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 1.329.631,87

14 acertos

660 apostas ganhadoras, R$ 1.884,49

13 acertos

20905 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

253925 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1327391 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

MANAUS/AM

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BRASILIA/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

GOIANIA/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

AGUAS VERMELHAS/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

VICOSA/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RECIFE/PE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

JACAREI/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.