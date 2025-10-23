As dezenas do concurso 2931 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (23), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 83.850.164,46. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
36 - 52 - 19 - 47 - 23 - 04.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
70 apostas ganhadoras, R$ 40.435,71
4 acertos
5.175 apostas ganhadoras, R$ 901,57
Quina
O concurso 6860 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 14.383.256,85. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
62 - 46 - 69 - 12 - 58.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
43 apostas ganhadoras, R$ 13.315,07
3 acertos
4.123 apostas ganhadoras, R$ 132,25
2 acertos
102.649 apostas ganhadoras, R$ 5,31
Dia de Sorte
O concurso 1132 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 4.800.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
06 - 13 - 17 - 29 - 04 - 23 - 26.
Mês da Sorte: 01 - JANEIRO.
Premiação
7 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 4.761.847,69
6 acertos
206 apostas ganhadoras, R$ 2.063,28
5 acertos
5.707 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
60.760 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Janeiro
159.250 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Detalhamento
IGARASSU/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
- LEIA TAMBÉM: Últimos sorteios das loterias da Caixa
Timemania
O concurso 2311 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 38.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
71 - 68 - 32 - 72 - 37 - 17 - 34.
Time do Coração: 53 - NÁUTICO/PE.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 56.590,06
5 acertos
235 apostas ganhadoras, R$ 1.720,06
4 acertos
4.673 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
44.816 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
NAUTICO /PE
12.874 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Lotofácil
O concurso 3520 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 10.000.000,00. Sete apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
12 - 23 - 19 - 01 - 13 - 07 - 21 - 03 - 15 - 18 - 08 - 20 - 22 - 16 - 10.
Premiação
15 acertos
7 apostas ganhadoras, R$ 1.329.631,87
14 acertos
660 apostas ganhadoras, R$ 1.884,49
13 acertos
20905 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
253925 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
1327391 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
MANAUS/AM
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
GOIANIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
AGUAS VERMELHAS/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
VICOSA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
RECIFE/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
JACAREI/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.