Reprodução Casas Bahia e Mercado Livre anunciam parceria

A Casas Bahia anunciou nesta quinta-feira (23) uma parceria estratégica de longo prazo com o Mercado Livre para fortalecer sua presença no varejo digital. A partir de novembro, alguns produtos da rede passarão a ser comercializados diretamente na plataforma da gigante do e-commerce.

Gigante no comércio físico, a empresa quer ampliar seu alcance e atrair novos clientes no meio digital. Um canal de vendas pelo Mercado Livre faz parte da estratégia para que a Casas Bahia integre as experiências online e offline dos consumidores.

Parceria no comércio online

Líder em eletrodomésticos, tecnologia e móveis no varejo físico, o Grupo Casas Bahia afirmou que tem ampliado sua atuação no comércio eletrônico, registrando "crescimento de dois dígitos" em seu e-commerce próprio nos últimos trimestres.

"Essa aliança nos permitirá ganhar market share [participação de mercado], alavancar nossa operação e otimizar o uso do nosso ecossistema, incluindo soluções logísticas, de crédito e serviços", disse Renato Franklin, CEO do grupo.

Os detalhes financeiros e os níveis de participação de cada empresa não foram divulgados. A parceria inicia no mês que ocorre a Black Friday, período em que as vendas online sobem consideravelmente, o que pode aumentar as vendas da empresa.

Venda de eletrodomésticos

Os produtos da Casas Bahia que estarão disponíveis no Mercado livre fazem parte da categoria "core", que inclui eletrodomésticos, eletrônicos e móveis.





Apesar de ser líder em valores de mercado no comércio online, o Mercado Livre não tem grandes desempenhos no segmento eletrônico. As empresas observam que o momento é propício, já que a venda de eletrodomésticos sobe na Black Friday.

"A chegada de uma marca histórica e com forte conexão com o consumidor brasileiro reafirma o nosso propósito de seguir desenvolvendo e fortalecendo o e-commerce no país” ,

afirmou Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil.