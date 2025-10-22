Reprodução Quina

As dezenas do concurso 6859 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 13.047.311,63.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

33 - 39 - 36 - 79 - 23.

+ Milionária



O concurso 296 da + Milionária sorteou o prêmio estimado em R$ 10.000.000,00. Veja os números:

30 - 17 - 14 - 24 - 38 - 22.

Trevos: 3 - 1.

Dupla Sena

O concurso 2876 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 1.076.329,92 e o 2º sorteio avaliado em R$ 52.021,03. Veja os números:

1º sorteio: 46 - 31 - 29 - 20 - 42 - 36.

2º sorteio: 17 - 23 - 37 - 45 - 10 - 39.

LEIA TAMBÉM: Últimos sorteios das loterias da Caixa

Lotomania

O concurso 2839 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 3.898.001,95. Veja os números:

93 - 98 - 45 - 83 - 48 - 51 - 56 - 23 - 76 - 77 - 69 - 73 - 02 - 95 - 13 - 61 - 87 - 09 - 38 - 26.

Super Sete

O concurso 762 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 2.900.000,00. Veja os números:

COLUNA 1 - 7.

COLUNA 2 - 7.

COLUNA 3 - 5.

COLUNA 4 - 3.

COLUNA 5 - 1.

COLUNA 6 - 0.

COLUNA 7 - 2.

Lotofácil

O concurso 3519 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Veja os números:

20 - 17 - 08 - 18 - 22 - 25 - 21 - 14 - 04 - 16 - 07 - 13 - 05 - 06 - 23.





Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.

