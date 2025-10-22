Foto: Shutterstock Portal iG anuncia uma nova parceria editorial com o Jornal Contábil

O portal iG anuncia uma nova parceria editorial com o Jornal Contábil, um dos veículos mais influentes do país nas áreas de contabilidade, finanças e empreendedorismo. A integração marca mais um passo na estratégia do portal em fortalecer seu ecossistema de conteúdo especializado, que visa fornecer aos leitores informação de qualidade e credibilidade em temas essenciais que fazem parte do cotidiano.

Considerado um dos maiores portais do segmento no Brasil, o Jornal Contábil completa 17 anos em 2025 e, desde 2011, atua exclusivamente no ambiente digital. Com um acervo de mais de 100 mil matérias publicadas, o site mantém uma comunidade engajada, voltada à troca de conhecimento e à disseminação de boas práticas na gestão financeira e contábil.





“A chegada do Jornal Contábil ao iG reforça nosso compromisso em oferecer conteúdo especializado e confiável para nossos leitores”, afirma Thiago Feitosa, CEO do iG, que acrescenta. “Trata-se de uma parceria que amplia nosso ecossistema de informação e contribui para que o público tenha acesso a análises, dados e conteúdos que ajudam na tomada de decisão, seja no dia a dia financeiro ou na gestão de negócios.”

A parceria entre o iG e o Jornal Contábil promete ampliar a cobertura sobre finanças, empreendedorismo, mercado de trabalho e economia, integrando experiências editoriais e fortalecendo o papel do iG como um dos principais portais de informação e análise do país.

" O Jornal Contábil tem grande satisfação em firmar essa parceria com o iG, um dos portais de notícias mais tradicionais e influentes do Brasil, que alcança milhões de pessoas em todo o país. Estamos muito felizes com essa colaboração, que reforça nosso compromisso em ampliar o alcance da informação contábil e fortalecer o engajamento com empresas, profissionais da área e o público em geral", finaliza Ricardo de Freitas, CEO do Jornal Contábil.