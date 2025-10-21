Divulgação Jato E195-E2 da Embraer

A Embraer, empresa brasileira entre as líderes globais da indústria aeroespacial, anunciou nesta terça-feira (21) que encerrou o terceiro trimestre de 2025 com uma carteira de pedidos em valor recorde: US$ 31,3 bilhões ( R$ 168 bilhões).

A fabricante informou que sua aeronave E195-E2 passará a integrar as frotas da Avelo Airlines (com até 100 aeronaves) e do grupo Latam (até 74 aeronaves). Também foi no trimestre que a Aviação Executiva da Embraer entregou seu jato de número 2 mil.

Números do trimestre

A empresa entregou 62 aeronaves no período, em todas as unidades de negócios, que incluem aviação comercial e executiva, serviços e dispositivos de defesa e segurança. No acumulado do ano, as entregas da Aviação Comercial e da Aviação Executiva somaram 148 aeronaves.

O maior aumento na carteira de pedidos foi na Aviação Executiva, que registrou US$ 7,3 bilhões ( R$ 39,3 bi) no trimestre. O valor é 65% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado (US$ 4,4 bilhões — R$23,7 bilhões, na cotação atual).

Aviação comercial

A Embraer também destacou a carteira de pedidos de US$ 15,2 bilhões (R$ 81,9 bi) da Aviação Comercial no 3º trimestre de 2025, um novo recorde em nove anos para o recorte.





No período, a Embraer anunciou que a Avelo pediu 50 jatos E195-E2, com opção de comprar mais 50, para oferecer viagens mais acessíveis nos Estados Unidos. Poucos dias depois, o Grupo LATAM fez um pedido firme de 24 aeronaves do mesmo modelo, com 50 opções extras, para ampliar sua conectividade na América do Sul.

A Embraer é líder na produção de jatos comerciais com até 150 assentos e a maior exportadora brasileira de produtos de alto valor agregado. A empresa possui fábricas, escritórios e centros de serviço e distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.