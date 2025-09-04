Divulgação Embraer fecha contrato de Super Tucano com 8º pais latino

A Embraer fechou um contrato com o governo do Panamá para a venda de quatro aeronaves A-29 Super Tucano, que serão incorporadas à frota do Serviço Nacional Aeronaval (SENAN). O acordo, assinado nesta semana, faz parte do programa de expansão da capacidade operacional do país e será usado em missões de vigilância e proteção de fronteiras.

Com a aquisição, o Panamá se torna o oitavo país da América Latina a operar o Super Tucano, ao lado de Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e República Dominicana. No mundo, 22 forças aéreas já utilizam a aeronave, que acumula mais de 600 mil horas de voo.

Segundo Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, a escolha fortalece a capacidade do Panamá de manter sua soberania.

“É uma honra ver mais um país da região confiar no Super Tucano para ampliar suas operações de vigilância e proteção”, afirmou.

Projetado para missões de defesa e segurança, o A-29 é considerado líder em sua categoria, reunindo robustez, baixo custo operacional e versatilidade.





A aeronave pode ser utilizada em patrulha aérea, operações especiais, reconhecimento, monitoramento de fronteiras, combate a atividades ilícitas e também no treinamento de pilotos.

Fundada em 1969, a Embraer é uma das principais fabricantes globais de aeronaves, com mais de 9 mil unidades entregues em diferentes segmentos, incluindo aviação comercial, executiva, agrícola e militar. Atualmente, a cada 10 segundos, uma aeronave da companhia decola em algum lugar do mundo.