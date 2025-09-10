Reprodução/Embraer Embraer anuncia venda de 50 jatos para a Avelo.

A Embraer , anunciou nesta quarta-feira (10) que a americana Avelo Airlines fez um pedido firme de 50 jatos E195-E2, com opção de compra de mais 50 unidades.

O valor de tabela do acordo é de US$ 4,4 bilhões, excluindo direitos de compra, podendo chegar a US$ 8,8 bilhões se a opção por comprar mais 50 aeronaves for exercida. As entregas estão previstas para começar no início de 2027.

De acordo com comunicado da Ebraer, a Avelo será a primeira companhia aérea dos Estados Unidos a operar os jatos E195-E2, considerada a maior e mais avançada aeronave da fabricante brasileira.

Andrew Levy, fundador e CEO da Avelo Airlines, afirmou: "Estamos entusiasmados com a parceria com a Embraer e por trazer o melhor avião narrowbody de pequeno porte do mercado para os Estados Unidos. Nossos clientes poderão aproveitar o conforto dos assentos 2x2, as tomadas individuais, os bagageiros espaçosos e a cabine silenciosa do E2. O desempenho excepcional, o porte e a eficiência da aeronave fazem dela a escolha perfeita para o crescimento futuro da nossa malha de voos regulares. A indústria aérea nos Estados Unidos está evoluindo e o E2 se encaixa perfeitamente na nossa visão e no papel único da Avelo nessa evolução."

O comunicado da Embraer destaca que os jatos E195-E2 devem renovar a frota da Avelo, que hoje opera com o modelo Boeing 737NG.





Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer, declarou que o E195-E2 é um divisor de águas para companhias aéreas que desejam aumentar seus lucros enquanto elevam a experiência de seus passageiros.

A aeronave brasileira conta com um sistema exclusivo de decolagem aprimorada (E2TS), que viabiliza um ótimo desempenho em pistas curtas. Graças às suas asas de alta relação de aspecto e pontas enflechadas, combinadas com outras melhorias aerodinâmicas, o E195-E2 consegue alcançar um consumo de combustível dois dígitos menor em comparação com os E-Jets da geração atual.