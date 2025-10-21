Caixa/Reprodução Mega-Sena

As dezenas do concurso 2930 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (21), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 74.377.992,41.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

11 - 45 - 01 - 36 - 14 - 13.

Quina

O concurso 6858 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 11.711.469,09. Veja os números:

55 - 70 - 80 - 31 - 78.

Dia de Sorte

O concurso 1131 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 4.000.000,00. Veja os números:

13 - 26 - 07 - 11 - 20 - 06 - 12.

Mês da Sorte: 07 - JULHO.

Timemania

O concurso 2310 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 37.500.000,00. Veja os números:

55 - 66 - 17 - 47 - 62 - 44 - 02.

Time do Coração: 77 - VILA NOVA/GO.

Lotofácil

O concurso 3518 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 5.000.000,00. Veja os números:

13 - 17 - 16 - 22 - 12 - 21 - 25 - 02 - 11 - 24 - 05 - 07 - 06 - 19 - 14.





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.

