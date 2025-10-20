Lotofácil, Quina e outras loterias
As dezenas do concurso  6857 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em  R$ 10.451.489,09. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. 

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da  Caixa no  YouTube e no  Facebook das  Loterias Caixa.

Confira as dezenas

32 - 41 - 34 - 46 - 21.

Premiação

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
29 apostas ganhadoras, R$ 17.876,30

3 acertos
3.542 apostas ganhadoras, R$ 139,39

2 acertos
94.552 apostas ganhadoras, R$ 5,22

Lotomania

O concurso 2838 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em  R$ 3.157.185,02. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

58 - 06 - 85 - 05 - 16 - 24 - 23 - 34 - 97 - 82 - 63 - 99 - 86 - 36 - 31 - 53 - 35 - 12 - 87 - 43.

Premiação

20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 43.166,03

18 acertos
47 apostas ganhadoras, R$ 2.870,08

17 acertos
462 apostas ganhadoras, R$ 291,97

16 acertos
2702 apostas ganhadoras, R$ 49,92

15 acertos
12140 apostas ganhadoras, R$ 11,11

0 acertos
Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso  2875 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em  R$ 884.040,09  e o 2º sorteio avaliado em  R$ 50.414,29. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 31 - 15 - 33 - 01 - 17 - 48.

2º sorteio: 40 - 42 - 41 - 01 - 17 - 48.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
4 apostas ganhadoras R$ 11.457,79

4 acertos
383 apostas ganhadoras R$ 136,75

3 acertos
8.123 apostas ganhadoras R$ 3,22

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
2 apostas ganhadoras R$ 20.624,03

4 acertos
332 apostas ganhadoras R$ 157,76

3 acertos
7.045 apostas ganhadoras R$ 3,71

Super sete

O concurso  761 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de  R$ 2.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 4;

COLUNA 2 - 7; 

COLUNA 3 - 4;

COLUNA 4 - 8;

COLUNA 5 - 6;

COLUNA 6 - 6;

COLUNA 7 - 2.

Premiação

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 37.270,41

5 acertos
52 apostas ganhadoras, R$ 1.023,91

4 acertos
662 apostas ganhadoras, R$ 80,42

3 acertos
6.470 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso  3517 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em  R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

17 - 19 - 07 - 03 - 12 - 08 - 21 - 01 - 22 - 02 - 24 - 14 - 20 - 11 - 18.

Premiação

15 acertos
Não houve acertador

14 acertos
232 apostas ganhadoras, R$ 2.112,02

13 acertos
7347 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
84244 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
463652 apostas ganhadoras, R$ 7,00


Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.

