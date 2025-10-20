As dezenas do concurso 6857 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 10.451.489,09. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
32 - 41 - 34 - 46 - 21.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
29 apostas ganhadoras, R$ 17.876,30
3 acertos
3.542 apostas ganhadoras, R$ 139,39
2 acertos
94.552 apostas ganhadoras, R$ 5,22
Lotomania
O concurso 2838 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.157.185,02. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
58 - 06 - 85 - 05 - 16 - 24 - 23 - 34 - 97 - 82 - 63 - 99 - 86 - 36 - 31 - 53 - 35 - 12 - 87 - 43.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 43.166,03
18 acertos
47 apostas ganhadoras, R$ 2.870,08
17 acertos
462 apostas ganhadoras, R$ 291,97
16 acertos
2702 apostas ganhadoras, R$ 49,92
15 acertos
12140 apostas ganhadoras, R$ 11,11
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
O concurso 2875 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 884.040,09 e o 2º sorteio avaliado em R$ 50.414,29. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
1º sorteio: 31 - 15 - 33 - 01 - 17 - 48.
2º sorteio: 40 - 42 - 41 - 01 - 17 - 48.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
4 apostas ganhadoras R$ 11.457,79
4 acertos
383 apostas ganhadoras R$ 136,75
3 acertos
8.123 apostas ganhadoras R$ 3,22
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
2 apostas ganhadoras R$ 20.624,03
4 acertos
332 apostas ganhadoras R$ 157,76
3 acertos
7.045 apostas ganhadoras R$ 3,71
Super sete
O concurso 761 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 2.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
COLUNA 1 - 4;
COLUNA 2 - 7;
COLUNA 3 - 4;
COLUNA 4 - 8;
COLUNA 5 - 6;
COLUNA 6 - 6;
COLUNA 7 - 2.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 37.270,41
5 acertos
52 apostas ganhadoras, R$ 1.023,91
4 acertos
662 apostas ganhadoras, R$ 80,42
3 acertos
6.470 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3517 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
17 - 19 - 07 - 03 - 12 - 08 - 21 - 01 - 22 - 02 - 24 - 14 - 20 - 11 - 18.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
232 apostas ganhadoras, R$ 2.112,02
13 acertos
7347 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
84244 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
463652 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.