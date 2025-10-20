MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lotofácil, Quina e outras loterias

As dezenas do concurso 6857 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 10.451.489,09. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

32 - 41 - 34 - 46 - 21.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

29 apostas ganhadoras, R$ 17.876,30

3 acertos

3.542 apostas ganhadoras, R$ 139,39

2 acertos

94.552 apostas ganhadoras, R$ 5,22

Lotomania



O concurso 2838 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.157.185,02. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

58 - 06 - 85 - 05 - 16 - 24 - 23 - 34 - 97 - 82 - 63 - 99 - 86 - 36 - 31 - 53 - 35 - 12 - 87 - 43.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 43.166,03

18 acertos

47 apostas ganhadoras, R$ 2.870,08

17 acertos

462 apostas ganhadoras, R$ 291,97

16 acertos

2702 apostas ganhadoras, R$ 49,92

15 acertos

12140 apostas ganhadoras, R$ 11,11

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso 2875 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 884.040,09 e o 2º sorteio avaliado em R$ 50.414,29. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 31 - 15 - 33 - 01 - 17 - 48.

2º sorteio: 40 - 42 - 41 - 01 - 17 - 48.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

4 apostas ganhadoras R$ 11.457,79

4 acertos

383 apostas ganhadoras R$ 136,75

3 acertos

8.123 apostas ganhadoras R$ 3,22

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

2 apostas ganhadoras R$ 20.624,03

4 acertos

332 apostas ganhadoras R$ 157,76

3 acertos

7.045 apostas ganhadoras R$ 3,71

Super sete

O concurso 761 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 2.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 4;

COLUNA 2 - 7;

COLUNA 3 - 4;

COLUNA 4 - 8;

COLUNA 5 - 6;

COLUNA 6 - 6;

COLUNA 7 - 2.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 37.270,41

5 acertos

52 apostas ganhadoras, R$ 1.023,91

4 acertos

662 apostas ganhadoras, R$ 80,42

3 acertos

6.470 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3517 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

17 - 19 - 07 - 03 - 12 - 08 - 21 - 01 - 22 - 02 - 24 - 14 - 20 - 11 - 18.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

232 apostas ganhadoras, R$ 2.112,02

13 acertos

7347 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

84244 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

463652 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.