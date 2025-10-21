undefined undefined undefined

Delegação Internacional da ABMES inicia imersão no Vale do Silício com visitas à University of San Francisco e University of the Pacific

Primeiros compromissos da missão destacam inovação, diversidade e cooperação acadêmica entre Brasil e Estados Unidos

A 7ª Delegação Internacional da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) iniciou, nesta segunda-feira (20), sua agenda técnica no Vale do Silício (EUA) com duas visitas institucionais marcantes à University of San Francisco (USF) e à University of the Pacific (UOP). Os encontros deram início à imersão acadêmica e tecnológica que, ao longo de dez dias, reunirá gestores, mantenedores e reitores de instituições de ensino superior brasileiras em um circuito pelas principais universidades e empresas de inovação da Califórnia.

Na University of San Francisco, os 60 integrantes da delegação conheceram de perto laboratórios e centros de inovação, como o Innovation Hive, voltado à manufatura e prototipagem, e o Technology Innovation Lab, que aplica pedagogias ativas e tecnologias imersivas na aprendizagem. As palestras de Angelika Quinonez, diretora do University Ministry, e Marcella de Proto, do Office of the Provost, apresentaram a visão jesuíta da instituição, que une formação acadêmica e valores humanistas. Com estudantes de mais de 100 nacionalidades, a USF é reconhecida pela diversidade e mobilidade social, além de parcerias internacionais, entre elas, com a PUC-Rio.

Em seguida, a comitiva participou de visita à University of the Pacific, onde foram recebidos pela reitora Gretchen Edwalds-Gilbert e pelo professor Wiltold Wolny. A instituição apresentou seu modelo de educação global, que incentiva todos os alunos a viverem experiências acadêmicas internacionais, são mais de 800 programas de intercâmbio em diversos países. Também destacou parcerias estratégicas com universidades da Ásia, Europa, África e América Latina, incluindo a FAAP, no Brasil.

A UOP mantém forte tradição na área de odontologia e medicina, com modernos laboratórios de cirurgia facial, pesquisa biomédica e programas internacionais de estágio e doutorado. A professora Elisa Chávez ressaltou as oportunidades de cooperação com instituições brasileiras, especialmente em pesquisa e capacitação em saúde. Ao final do encontro, a reitora Gretchen Edwalds-Gilbert manifestou interesse em formalizar parcerias institucionais com a ABMES, fortalecendo o intercâmbio entre os dois países.

“Estamos aqui para estabelecer conexões, compartilhar práticas e promover o intercâmbio institucional. A ABMES tem o compromisso de internacionalizar a educação superior brasileira e ampliar o diálogo com centros de excelência em inovação”, afirmou o diretor-presidente da ABMES, Janguiê Diniz.

As visitas à University of San Francisco e à University of the Pacific marcaram o início de uma semana intensa de atividades da Silicon Valley Experience, que seguirá com encontros na Stanford University, YouTube/Google for Education, Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Corporation, consolidando a ABMES como ponte estratégica entre o ensino superior brasileiro e o ecossistema global de inovação.