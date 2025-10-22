Divulgação PopMart O desempenho foi impulsionado pelo sucesso global dos bonecos Labubu

A Pop Mart, fabricante chinesa de brinquedos colecionáveis, registrou aumento de 245% a 250% na receita entre julho e setembro deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Os números, ainda preliminares e não auditados, indicam o maior avanço trimestral da empresa desde sua abertura de capital em Hong Kong.

O desempenho foi impulsionado pelo sucesso global dos bonecos Labubu, personagens da franquia The Monsters, e pela expansão acelerada em mercados fora da Ásia.

Criados pelo artista sino-holandês Kasing Lung, os Labubu — figuras com aparência de monstros e expressão infantil — se tornaram o principal motor de crescimento da Pop Mart.

No primeiro semestre, a linha representou cerca de 35% da receita total da companhia, com expansão de 668% sobre o ano anterior.

A popularidade aumentou após o lançamento de versões mini, transformadas em chaveiros de celular em agosto deste ano, que geraram filas nas lojas e esgotaram estoques em poucas horas.





Aumento de produção

A Pop Mart ampliou a produção mensal de Labubu para 30 milhões de unidades, dez vezes mais que no ano passado. O aumento da oferta reduziu os preços de revenda de edições raras, que passaram de 500 para cerca de 108 yuan.

Segundo analistas, o movimento foi resultado da maior disponibilidade de produtos, não de queda na demanda.

A estratégia permitiu manter margens elevadas, de 70,3% no primeiro semestre, e sustentar o crescimento do volume vendido.

O desempenho da empresa fora da China foi decisivo para o resultado do trimestre. As receitas internacionais cresceram entre 365% e 370%, com destaque para a Europa, que registrou expansão superior a 730%.

Nas Américas, o avanço chegou a 1.265% a 1.270%, superando os 1.142% registrados nos seis primeiros meses do ano.

O interesse pelos Labubu nos Estados Unidos foi amplificado pela exposição em redes sociais, após celebridades como Kim Kardashian, Rihanna, Lady Gaga e Lisa, do grupo Blackpink, exibirem os personagens como acessórios de moda.

O efeito impulsionou as vendas online e em lojas temporárias instaladas em grandes cidades.

Sucesso internacional







A empresa reforçou sua presença internacional, que já representava 40% da receita total no ano passado. Atualmente, a Pop Mart opera cerca de 600 lojas e 2.600 máquinas automáticas de venda em mais de 30 países.

A expansão na Europa incluiu a abertura da primeira loja em Londres, em 2022, e parcerias com marcas como Coca-Cola e One Piece.

No mercado chinês, o desempenho também foi expressivo. As vendas online cresceram mais de 400%, enquanto o comércio físico teve alta entre 130% e 135%, acompanhando a recuperação do consumo doméstico.

Ainda assim, o crescimento global superou o local, consolidando os mercados externos como principal motor de receita da empresa.

O impacto do resultado refletiu imediatamente no mercado financeiro. As ações da Pop Mart, listadas na Bolsa de Hong Kong, subiram até 12% após o anúncio, registrando o maior ganho em dois meses.

No acumulado do ano, o valor de mercado da empresa aumentou quase 600%, com projeções de receita anual acima de 30 bilhões de yuan (aproximadamente US$ 4,2 bilhões) neste ano.

No primeiro semestre deste ano, a Pop Mart havia reportado receita total de 13,88 bilhões de yuan, alta de 204% em relação a 2024, e lucro líquido entre 362% e 400% superior ao do ano anterior.