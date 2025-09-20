Reprodução/Pop Mart O boneco Labubu se tornou febre após celebridades postarem fotos com eles

Uma jovem de 26 anos em Moscou chamou atenção após “vender a alma” em troca de uma coleção de bonecos Labubu e um ingresso para o show da cantora russa Nadezhda Kadysheva. A história foi revelada pelo canal de notícias Mash, no Telegram.

Segundo a publicação, um publicitário da capital havia publicado um anúncio inusitado oferecendo 100 mil rublos (R$ 63.733,05) pela alma de alguém. A proposta foi aceita por uma moradora, que firmou o contrato de forma macabra: com a própria assinatura em sangue.

Mash Publicação da Mash





O valor recebido foi quase todo gasto na compra dos cobiçados Labubu, fenômeno de colecionadores que virou febre entre jovens. A quantia restante foi guardada para assistir a um espetáculo de Kadysheva.





A polêmica repercutiu a ponto de a Igreja Ortodoxa Russa se pronunciar. Líderes religiosos pediram que os envolvidos se arrependam, alertando que tanto o comprador quanto a vendedora correm risco de “queda moral e pessoal”.

O episódio soma-se a outras bizarrices recentes relatadas em Moscou, como reclamações de moradores sobre um escorregador infantil considerado perigoso por levar direto a uma espécie de “abismo”.