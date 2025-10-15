As dezenas do concurso 294 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (15), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
36 - 09 - 49 - 21 - 03 - 19.
Trevos: 4 - 3.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 100.236,71
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
12 apostas ganhadoras, R$ 7.424,94
4 acertos + 2 trevos
82 apostas ganhadoras, R$ 1.164,18
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
939 apostas ganhadoras, R$ 101,66
3 acertos + 2 trevos
1216 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
9356 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
9305 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
68380 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dupla Sena
O concurso 2873 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 510.206,21 e o 2º sorteio avaliado em R$ 47.487,36. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
1º sorteio: 11 - 25 - 50 - 26 - 29 - 19.
2º sorteio: 14 - 28 - 10 - 12 - 18 - 29.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
13 apostas ganhadoras R$ 3.320,80
4 acertos
405 apostas ganhadoras R$ 121,82
3 acertos
8.485 apostas ganhadoras R$ 2,90
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
12 apostas ganhadoras R$ 3.237,78
4 acertos
500 apostas ganhadoras R$ 98,67
3 acertos
8.370 apostas ganhadoras R$ 2,94
Quina
O concurso 6853 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.182.367,71. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
09 - 75 - 07 - 48 - 54.
Premiação
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 3.182.367,71
4 acertos
61 apostas ganhadoras, R$ 6.251,76
3 acertos
3.649 apostas ganhadoras, R$ 99,53
2 acertos
88.076 apostas ganhadoras, R$ 4,12
Detalhamento
CRATEUS/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
O concurso 2886 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.725.079,08. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
55 - 59 - 85 - 88 - 66 - 50 - 54 - 20 - 47 - 26 - 46 - 99 - 90 - 58 - 56 - 82 - 27 - 24 - 15 - 51.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 94.948,33
18 acertos
69 apostas ganhadoras, R$ 1.720,08
17 acertos
721 apostas ganhadoras, R$ 164,61
16 acertos
3069 apostas ganhadoras, R$ 38,67
15 acertos
12250 apostas ganhadoras, R$ 9,68
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete
O concurso 759 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 2.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
COLUNA 1 - 2.
COLUNA 2 - 2.
COLUNA 3 - 5.
COLUNA 4 - 3.
COLUNA 5 - 5.
COLUNA 6 - 9.
COLUNA 7 - 5.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
54 apostas ganhadoras, R$ 973,13
4 acertos
782 apostas ganhadoras, R$ 67,19
3 acertos
7.382 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3513 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
04 - 20 - 24 - 18 - 13 - 14 - 15 - 05 - 11 - 23 - 03 - 07 - 22 - 16 - 06.
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 845.791,82
14 acertos
222 apostas ganhadoras, R$ 2.282,41
13 acertos
7857 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
96515 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
501100 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
MARINGA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
BAURU/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Como jogar
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.
Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.
O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.