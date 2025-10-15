Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

As dezenas do concurso 294 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (15), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

36 - 09 - 49 - 21 - 03 - 19.

Trevos: 4 - 3.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

2 apostas ganhadoras, R$ 100.236,71

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

12 apostas ganhadoras, R$ 7.424,94

4 acertos + 2 trevos

82 apostas ganhadoras, R$ 1.164,18

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

939 apostas ganhadoras, R$ 101,66

3 acertos + 2 trevos

1216 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

9356 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

9305 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

68380 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dupla Sena

O concurso 2873 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 510.206,21 e o 2º sorteio avaliado em R$ 47.487,36. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 11 - 25 - 50 - 26 - 29 - 19.

2º sorteio: 14 - 28 - 10 - 12 - 18 - 29.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

13 apostas ganhadoras R$ 3.320,80

4 acertos

405 apostas ganhadoras R$ 121,82

3 acertos

8.485 apostas ganhadoras R$ 2,90

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

12 apostas ganhadoras R$ 3.237,78

4 acertos

500 apostas ganhadoras R$ 98,67

3 acertos

8.370 apostas ganhadoras R$ 2,94

Quina

O concurso 6853 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.182.367,71. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

09 - 75 - 07 - 48 - 54.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 3.182.367,71

4 acertos

61 apostas ganhadoras, R$ 6.251,76

3 acertos

3.649 apostas ganhadoras, R$ 99,53

2 acertos

88.076 apostas ganhadoras, R$ 4,12

Detalhamento

CRATEUS/CE

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

O concurso 2886 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 1.725.079,08. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

55 - 59 - 85 - 88 - 66 - 50 - 54 - 20 - 47 - 26 - 46 - 99 - 90 - 58 - 56 - 82 - 27 - 24 - 15 - 51.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 94.948,33

18 acertos

69 apostas ganhadoras, R$ 1.720,08

17 acertos

721 apostas ganhadoras, R$ 164,61

16 acertos

3069 apostas ganhadoras, R$ 38,67

15 acertos

12250 apostas ganhadoras, R$ 9,68

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete



O concurso 759 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 2.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 2.

COLUNA 2 - 2.

COLUNA 3 - 5.

COLUNA 4 - 3.

COLUNA 5 - 5.

COLUNA 6 - 9.

COLUNA 7 - 5.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

54 apostas ganhadoras, R$ 973,13

4 acertos

782 apostas ganhadoras, R$ 67,19

3 acertos

7.382 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3513 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

04 - 20 - 24 - 18 - 13 - 14 - 15 - 05 - 11 - 23 - 03 - 07 - 22 - 16 - 06.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 845.791,82

14 acertos

222 apostas ganhadoras, R$ 2.282,41

13 acertos

7857 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

96515 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

501100 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

MARINGA/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

BAURU/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos





Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.