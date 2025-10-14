Adobe Stock Timemania é sorteada em São Paulo (SP)

As dezenas do concurso 2307 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (14), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 34.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

44 - 38 - 52 - 64 - 02 - 02 - 13 - 80.

Time do Coração: 29 - CORITIBA/PR.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 45.979,04

5 acertos

299 apostas ganhadoras, R$ 1.537,76

4 acertos

5.854 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

55.758 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

CORITIBA /PR

22.482 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega-Sena

O concurso 2927 da Mega-Sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 32.986.238,51. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

55 - 34 - 56 - 11 - 58 - 27

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

43 apostas ganhadoras, R$ 45.167,65

4 acertos

3.322 apostas ganhadoras, R$ 963,70

Quina

O concurso 6852 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.292.533,62. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

24 - 68 - 62 - 46 - 50.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

34 apostas ganhadoras, R$ 10.093,09

3 acertos

2.293 apostas ganhadoras, R$ 142,53

2 acertos

55.352 apostas ganhadoras, R$ 5,90

Dia de Sorte

O concurso 1128 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 2.100.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

16 - 09 - 17 - 10 - 19 - 24 - 20.

Mês da Sorte: 04 - ABRIL.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

94 apostas ganhadoras, R$ 2.151,92

5 acertos

3.211 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

40.008 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Abril

121.791 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Lotofácil

O concurso 3512 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

06 - 12 - 01 - 17 - 09 - 02 - 19 - 13 - 22 - 05 - 14 - 15 - 20 - 04 - 03.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 792.639,19

14 acertos

186 apostas ganhadoras, R$ 1.787,08

13 acertos

7048 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

94237 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

524639 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

MATUTINA/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

FRANCA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.