As dezenas do concurso 2307 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (14), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 34.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
44 - 38 - 52 - 64 - 02 - 02 - 13 - 80.
Time do Coração: 29 - CORITIBA/PR.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
7 apostas ganhadoras, R$ 45.979,04
5 acertos
299 apostas ganhadoras, R$ 1.537,76
4 acertos
5.854 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
55.758 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
CORITIBA /PR
22.482 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Mega-Sena
O concurso 2927 da Mega-Sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 32.986.238,51. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
55 - 34 - 56 - 11 - 58 - 27
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
43 apostas ganhadoras, R$ 45.167,65
4 acertos
3.322 apostas ganhadoras, R$ 963,70
Quina
O concurso 6852 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.292.533,62. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
24 - 68 - 62 - 46 - 50.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
34 apostas ganhadoras, R$ 10.093,09
3 acertos
2.293 apostas ganhadoras, R$ 142,53
2 acertos
55.352 apostas ganhadoras, R$ 5,90
Dia de Sorte
O concurso 1128 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 2.100.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
16 - 09 - 17 - 10 - 19 - 24 - 20.
Mês da Sorte: 04 - ABRIL.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
94 apostas ganhadoras, R$ 2.151,92
5 acertos
3.211 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
40.008 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Abril
121.791 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Lotofácil
O concurso 3512 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
06 - 12 - 01 - 17 - 09 - 02 - 19 - 13 - 22 - 05 - 14 - 15 - 20 - 04 - 03.
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 792.639,19
14 acertos
186 apostas ganhadoras, R$ 1.787,08
13 acertos
7048 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
94237 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
524639 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
MATUTINA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
FRANCA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.