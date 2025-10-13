Reprodução Quina

As dezenas do concurso 6851 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 1.491.815,16. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

42 - 13 - 32 - 55 - 18.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

48 apostas ganhadoras, R$ 6.650,54

3 acertos

3.451 apostas ganhadoras, R$ 88,09

2 acertos

75.232 apostas ganhadoras, R$ 4,04

Lotomania

O concurso 2835 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.096.732,25. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

29 - 88 - 07 - 27 - 49 - 66 - 75 - 40 - 98 - 81 - 92 - 24 - 33 - 08 - 46 - 68 - 82 - 86 - 50 - 99.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 37.704,99

18 acertos

55 apostas ganhadoras, R$ 2.142,33

17 acertos

497 apostas ganhadoras, R$ 237,07

16 acertos

2911 apostas ganhadoras, R$ 40,47

15 acertos

12633 apostas ganhadoras, R$ 9,32

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso 2872 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 329.857,90 e o 2º sorteio avaliado em R$ 50.837,31. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 46 - 43 - 44 - 07 - 18 - 21.

2º sorteio: 01 - 16 - 29 - 32 - 14 - 19.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

5 apostas ganhadoras R$ 9.243,15

4 acertos

404 apostas ganhadoras R$ 130,73

3 acertos

8.488 apostas ganhadoras R$ 3,11

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

5 apostas ganhadoras R$ 8.318,83

4 acertos

378 apostas ganhadoras R$ 139,73

3 acertos

7.464 apostas ganhadoras R$ 3,53

Super sete

O concurso 758 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 2.300.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 4;

COLUNA 2 - 6;

COLUNA 3 - 8;

COLUNA 4 - 0;

COLUNA 5 - 3;

COLUNA 6 - 0;

COLUNA 7 - 0.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 20.618,11

5 acertos

34 apostas ganhadoras, R$ 1.732,61

4 acertos

787 apostas ganhadoras, R$ 74,85

3 acertos

7.354 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3511 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

19 - 14 - 05 - 20 - 06 - 15 - 13 - 23 - 08 - 03 - 09 - 07 - 24 - 02 - 12.

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.667.353,17

14 acertos

212 apostas ganhadoras, R$ 2.355,83

13 acertos

7894 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

99147 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

556161 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

BELEM/PA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos





Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.