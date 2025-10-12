Seis jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.
Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.
Timemania
A Timemania também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 2307, será de R$ 34 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (14).
Mega-Sena
A Mega-Sena não teve ganhadores no prêmio máximo do último sorteio. Assim, o valor estimado para o sorteio desta terça-feira (14), no concurso 2927, será de R$ 33 milhões.
Quina
A Quina também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 6851, será de R$ 1,6 milhão. O sorteio acontece nesta segunda-feira (13).
Lotomania
A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chega a R$ 1,1 milhão no concurso 2835, que será sorteado nesta segunda-feira (13).
Dia de Sorte
A Dia de Sorte não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a terça-feira (14) agora é estimado em R$ 2,1 milhões para o concurso 1128.
Super Sete
A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 2,3 milhões para a próxima premiação, de número 758, que será realizada nesta segunda-feira (13).
Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.