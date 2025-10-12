Adobe Stock Timemania é sorteada em São Paulo (SP)

Seis jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.

Timemania

A Timemania também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 2307, será de R$ 34 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (14).

Mega-Sena

A Mega-Sena não teve ganhadores no prêmio máximo do último sorteio. Assim, o valor estimado para o sorteio desta terça-feira (14), no concurso 2927, será de R$ 33 milhões.

Quina

A Quina também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 6851, será de R$ 1,6 milhão. O sorteio acontece nesta segunda-feira (13).

Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chega a R$ 1,1 milhão no concurso 2835, que será sorteado nesta segunda-feira (13).

Dia de Sorte

A Dia de Sorte não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a terça-feira (14) agora é estimado em R$ 2,1 milhões para o concurso 1128.

Super Sete

A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 2,3 milhões para a próxima premiação, de número 758, que será realizada nesta segunda-feira (13).





Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.

