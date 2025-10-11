Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasi Mega-Sena

As dezenas do concurso 2926 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desse sábado (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio principal da loteria é estimado em R$ 27.010.210,80. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

45 - 14 - 49 - 04 - 03 - 35

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

35 apostas ganhadoras, R$ 60 mil

4 acertos

2.886 apostas ganhadoras, 1.211,46

Quina

O concurso 6850 da Quina sorteou o prêmio avaliado em 746.954,90. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

34-55-61-71-72

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

15 apostas ganhadoras, R$ 21.341,57

3 acertos

1.714 apostas ganhadoras, R$ 177,87

2 acertos

47.480 apostas ganhadoras, R$ 6,42





Dia de Sorte

O concurso 1127 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de 1,7 milhão. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Confira os númeos:

19 – 31 – 07 – 06 – 28 – 25 – 11

Mês da Sorte: 03 - Março

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

73 apostas ganhadoras, R$ 2.138,20

5 acertos

2.750 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos

30.655 apostas ganhadoras, $ 5

Mês da Sorte

87.895 apostas ganhadoras, R$ 2,50.

Timemania

O concurso 2306 da Timemania sorteou o prêmio estimado em R$ 33.500.000. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

11 – 17 – 72 – 76 – 51 – 71 – 69

Time do coração: 71 - São Paulo/SP

Premiação

7 acertos

Não houve ganhador

6 acertos

9 apostas ganhadoras, R$ 29.774,97

5 acertos

225 apostas ganhadoras, R$ 1.701,42

4 acertos

4706 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

45951 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

32958 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3510 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 7.000.000. Uma aposta do Espírito Santo levou o grande prêmio. Confira os números:

01-02-03-04-05-06-07-08-13-14-15-17-21-22-23

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 7.121.535,42

14 acertos

595 apostas ganhadoras, R$ 1899,04

13 acertos

15.494 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos

177.528 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos

1.059.317 apostas ganhadoras, R$ 7



Como jogar

A Mega-Sena premia os apostadores que acertarem os seis números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também há prêmios para quem fizer quatro ou cinco acertos.



Para jogar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta.É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, ou pela internet.

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.