Divulgação/Grupo Náutica Embarcação do Grupo Náutica, com tecnologia de hidrogênio verde, será apresentada na COP30

A COP 30 promete ser o palco de inovações tecnológicas surpreendentes e que abrirão avenidas rumo à uma economia de baixo carbono. Veja só esta novidade que o setor náutico preparou: será apresentada, durante a conferência em Belém, a embarcação Explorer H1, a primeira do mundo movida a hidrogênio verde e que também produzirá seu próprio combustível a bordo, sem depender de postos de abastecimento.

O hidrogênio verde (H2V) é produzido a partir da eletrólise da água por meio de fontes de energia renováveis, como eólica e solar, e pode ser utilizado na composição de combustíveis limpos, com menos emissão de carbono.

O projeto do Explorer H1 vem sendo desenvolvido em uma parceria entre o Grupo Náutica, o Itaipu Parquetec, centro referência na produção de hidrogênio verde no Brasil, com apoio da GWM Hydrogen/FTXT.

No momento, a embarcação de 36 metros está em fase final de testes e promete reduzir 80% das emissões de carbono se comparada a um barco movido a diesel. De acordo com Ernani Paciornik, presidente do conselho da JAQ Apoio Marítimo e do Grupo Náutica, neste primeiro momento, o veículo será híbrido, ou seja, ainda usará uma parte de diesel.

Hidrogênio vindo da água do mar

"Estamos construindo em etapas. Na segunda etapa, a movimentação será apenas por hidrogênio. Na terceira e mais esperada, haverá um eletrolisador dentro do barco que vai transformar a água salgada do mar em hidrogênio verde. Portanto, não dependeremos mais de postos de abastecimento. O combustível será produzido dentro da embarcação", explicou Paciornik.

É um projeto ambicioso e promete, de fato, revolucionar a navegação mundial, colocando o Brasil como referência na transição energética.

"Esta terceira fase será algo inédito no mundo, quando o barco vai extrair hidrogênio da água do mar, dessalinizar e, por meio de um eletrolisador e de células de combustível da GWM, gerar energia para mover os motores. Isso não existe nem como projeto ou teste em nenhum lugar", comentou Eduardo Colunna, presidente da Associação Náutica (Acobar).

Entenda: 30 dias para a COP 30: uma reta final de incertezas

Ainda que este momento demore um pouco para se tornar realidade - a previsão é 2027 - a primeira fase já está pronta, com o barco na água. Ou seja: toda a hotelaria (sistemas de ar-condicionado, iluminação e eletrônicos) funcionando exclusivamente a hidrogênio verde.

"Nosso objetivo é cuidar dos biomas, navegar sem poluir e mostrar que o Brasil está preparado para liderar essa transformação”, destacou Paciornik.