Reprodução Danilo McGarry fez uma previsão para o mundo do trabalho

O especialista em Inteligência Artificial Danilo McGarry, reconhecido internacionalmente por sua atuação em inovação tecnológica, afirmou nesta terça-feira (14), durante o AI Bank Summit 2025, que o avanço acelerado da IA resultará na extinção da maioria das profissões em um horizonte de 15 anos.

“Apenas cem empregos existirão no mundo daqui a quinze anos” , declarou, ao destacar que as funções humanas estarão restritas a três categorias: quem constrói, quem ensina e quem utiliza inteligência artificial.

McGarry explicou que a trajetória da IA passou por diferentes fases até chegar ao atual estágio. “A IA tradicional existe há 69 anos” , disse.

Segundo ele, o uso inicial foi concentrado em bancos, principalmente para identificação de fraudes e análise de empréstimos e hipotecas.

Com o tempo, os altos custos operacionais levaram à criação da IA generativa, desenvolvida para aprimorar desempenho e reduzir despesas.

“O Google criou a dela seis meses antes do ChatGPT, mas não lançou porque ficou preocupada em acabar com a pesquisa instantânea” , relatou.

O especialista detalhou que a inteligência artificial já supera o ser humano em diversas habilidades cognitivas. Uma das comparações apresentadas mostrou que modelos como o ChatGPT-4 possuem memória ilimitada e velocidade de processamento até 100 mil vezes superior à do cérebro humano.

Enquanto uma pessoa média consegue reter até dez itens na memória de curto prazo, os sistemas generativos operam sem restrições.

A projeção para os modelos de 2025 e 2026 indica QI médio entre 200 e 250, com capacidade multimodal — abrangendo fala, visão, audição e interação manual.

De acordo com McGarry, a Inteligência Artificial Geral (AGI) — capaz de raciocinar em qualquer domínio — deve ser alcançada “entre 2027 e 2030”, tornando-se “mais capacitada do que qualquer ser humano”.

Ele afirmou que o mundo vive “a tempestade perfeita” da tecnologia: “Se você não se preparar para ela, sairá destruído. Se se preparar, sairá mais forte”.

Os dados apresentados no evento indicam que empresas que adotam IA já registram melhorias de até 30% em receita e lucratividade, segundo casos de teste em andamento.

McGarry defendeu que liderança e velocidade são elementos decisivos para a competitividade e que organizações precisam recorrer a consultorias especializadas para superar lacunas de qualificação.

A transformação não se limita ao setor financeiro. “Os bancos tradicionais estão perdendo para os que apostam em tecnologia” , observou.

Ele argumentou que “toda empresa está se tornando uma empresa de tecnologia” e que a convergência de indústrias é uma tendência inevitável.

Exemplificou a mudança com o setor bancário: “As pessoas querem aplicativos de fácil uso, não filas em agências”.

McGarry também apontou que indústrias jurídicas enfrentarão modificações estruturais. Tarefas como pesquisa, revisão e redação de documentos legais já podem ser executadas com auxílio de IA, reduzindo a necessidade de equipes amplas.





Avanço da IA no mundo

Ele destacou que pequenas equipes jurídicas terão capacidade de produzir mais, apoiadas por sistemas automatizados, e que os departamentos tenderão a se concentrar em cargos de liderança.

Relatórios apresentados durante a palestra reforçaram as projeções. O Goldman Sachs estima que a IA generativa pode aumentar o PIB global em 7%, enquanto a Bloomberg projeta que o setor atingirá US$ 1,3 trilhão até 2032.

Pesquisas da Bain & Company e da McKinsey & Company indicam que as áreas mais impactadas incluem engenharia de software, operações com clientes, vendas e marketing.

McGarry encerrou sua participação afirmando que não há barreiras técnicas para o avanço da tecnologia. “A AGI será alcançada nos próximos dois a três anos, no máximo” , disse.

Para ele, o movimento é irreversível: “As empresas estão investindo cada vez mais em inteligência artificial. Isso não vai desaparecer”.

O AI Bank Summit 2025, realizado de forma online, reúne especialistas e líderes do setor financeiro até sexta-feira (17).

O evento, organizado pela 4U EdTech e pelo Cursos Edgar Abreu, discute as transformações da IA no sistema financeiro e seus impactos sobre ética, regulação e mercado de trabalho.