Reprodução O historiador Yuval Noah Harari abriu o AI Bank Summit 2025

O historiador Yuval Noah Harari abriu na segunda-feira (13) o AI Bank Summit 2025 com uma palestra sobre os impactos da tecnologia no comportamento humano e no futuro das instituições.

O evento, realizado de forma totalmente online, discute até sexta (17) o uso da Inteligência Artificial (IA) no sistema financeiro e suas implicações éticas, regulatórias e econômicas.

Durante a abertura, Harari apresentou uma reflexão sobre a forma como a humanidade vem desenvolvendo e utilizando tecnologias digitais.

Ele afirmou que as mídias sociais, inicialmente projetadas para promover a liberdade de expressão e fortalecer democracias, acabaram demonstrando também a capacidade de enfraquecer instituições e criar novos mecanismos de controle social.

“Os pioneiros das mídias sociais acreditavam que suas invenções emancipariam pessoas, fortaleceriam a democracia e impediriam regimes ditatoriais. Hoje entendemos que as mídias sociais podem até enfraquecer a democracia e levar à emergência de um novo tipo de ditadura digital” , afirmou.





O historiador defendeu que o design das novas tecnologias deve partir de uma escolha fundamental sobre o papel da humanidade no processo.

“Para projetarmos uma nova tecnologia, temos que pensar como enxergamos a humanidade e como vemos a relação entre os seres humanos e a tecnologia” , disse.

Harari explicou que há duas formas de conceber o avanço tecnológico. Uma delas parte da visão de que os humanos são consumidores passivos e, nesse caso, as ferramentas digitais tendem a controlá-los.

A outra considera os humanos criadores ativos, capazes de usar a tecnologia como instrumento de expansão de potencial e criatividade.

“Infelizmente, para controlar e prender a atenção humana, as plataformas têm adotado uma visão estreita e degradante dos seres humanos. Elas perceberam que a maneira mais fácil de prender e controlar a atenção das pessoas é acionando o botão da ganância, do medo e do ódio em nossas mentes” , afirmou.

“Ao invés de expandir o horizonte dos seres humanos, as plataformas estão restringindo" , acrescentou.

O autor destacou ainda que as escolhas atuais definirão se a IA servirá para emancipar ou aprisionar indivíduos.

“Estamos criando aplicativos para consumidores ou para que elas desenvolvam sua criatividade?” , questionou.

“Estamos criando uma completa realidade ou uma caixa de ferramentas que as próprias pessoas vão usar para criar as realidades que elas bem entenderem?”, completou.

Harari encerrou a palestra dizendo que compreender rapidamente os mecanismos das novas tecnologias é essencial para determinar seus efeitos sobre a liberdade e a criação humana.

AI Bank Summit 2025

Reprodução O foco do AI Bank Summit será a segurança e aplicação prática da IA nas grandes corporações





O AI Bank Summit, organizado pela 4U EdTech e pelo Cursos Edgar Abreu, é considerado o maior evento mundial dedicado à aplicação da IA no mercado financeiro.

As transmissões, que têm a cobertura do Portal iG, ocorrem diariamente a partir das 19h, e as inscrições oferecem opções de acesso básico, pacotes VIP e programas de formação com MBA.

Nesta terça-feira (14), o evento prossegue com painéis sobre segurança e aplicação prática da IA em grandes corporações, com temas como prevenção a fraudes, privacidade de dados e gestão de riscos digitais.

Entre os convidados estão Danilo McGarry, referência em transformação digital, e Paul Dongha, responsável pela estratégia de IA do NatWest Group.

A programação segue até sexta (17), com debates sobre educação financeira, ética, inovação e regulação no setor financeiro.

Segundo o organizador Edgar Abreu, o objetivo é preparar o mercado para uma nova estrutura impulsionada pela Inteligência Artificial.

“A IA não é apenas uma ferramenta de produtividade, é um novo paradigma para bancos, fintechs e investidores” , afirmou.