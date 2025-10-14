Reprodução O foco do AI Bank Summit será a segurança e aplicação prática da IA nas grandes corporações

O AI Bank Summit 2025, considerado o maior evento mundial dedicado à Inteligência Artificial aplicada ao mercado financeiro, entra nesta terça-feira (14) em seu segundo dia de programação.

Realizado de forma totalmente online, o encontro começou na segunda (13) e segue até sexta (17), reunindo especialistas nacionais e internacionais para discutir as transformações tecnológicas que redefinem o sistema financeiro.

Organizado pela 4U EdTech e pelo Cursos Edgar Abreu, o evento tem como objetivo analisar, de forma prática e estratégica, o papel da Inteligência Artificial nas finanças, abordando temas como automação, segurança, ética e regulação.

As transmissões ocorrem diariamente a partir das 19h, com diferentes modalidades de ingresso, que vão do acesso básico às palestras até pacotes com cursos e programas de MBA.

Na abertura, o historiador Yuval Noah Harari destacou como a tecnologia está moldando o futuro do trabalho e das decisões financeiras, defendendo que compreender os impactos humanos da IA será essencial para o equilíbrio entre eficiência e responsabilidade.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, também participou da estreia, com palestra sobre ética e regulação no uso de algoritmos em instituições financeiras.

O que ocorrerá hoje?

Nesta terça-feira (14), o foco do AI Bank Summit será a segurança e aplicação prática da IA nas grandes corporações.

Os painéis abordarão temas como prevenção a fraudes, privacidade de dados, compliance automatizado e gestão de riscos digitais.

Entre os convidados do dia estão Danilo McGarry, referência global em transformação digital, e Paul Dongha, responsável pela estratégia de IA do NatWest Group, que discutirá mecanismos de confiança e transparência em sistemas inteligentes.





Nos dias seguintes

A programação segue ao longo da semana com debates temáticos. Na quarta-feira (15), o evento será voltado à educação financeira e ao comércio digital com apoio da IA, explorando como algoritmos e plataformas de dados estão redefinindo o consumo e a oferta de crédito.

Na quinta (16), os painéis tratarão de ética, inovação e carreira, com a presença de especialistas em governança e cultura digital.

O encerramento, na sexta-feira (17), será dedicado à regulação e ao futuro do Open Finance, com discussões sobre propriedade de dados e responsabilidade de instituições na era da Inteligência Artificial.

Segundo o organizador Edgar Abreu, fundador do Cursos Edgar Abreu e idealizador do Summit, o evento busca preparar o setor financeiro para um cenário de mudanças estruturais.

“A IA não é apenas uma ferramenta de produtividade, é um novo paradigma para bancos, fintechs e investidores” , afirmou.

O AI Bank Summit oferece três tipos de ingresso: o Básico, com acesso às transmissões ao vivo; o VIP, com certificado e materiais complementares; e o VIP + MBA, que inclui participação no programa de formação MBA AI BankPro, com início previsto para novembro.