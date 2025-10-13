Reprodução O tema central do AI Bank Summit é a reconfiguração do sistema financeiro diante da Inteligência Artificial

A partir desta segunda-feira (13), começa o AI Bank Summit 2025, o maior evento do mundo dedicado à Inteligência Artificial aplicada ao mercado financeiro. Realizado até sexta-feira (17), o encontro será 100% online e contará com cobertura especial do Portal iG.

Organizado pela 4U EdTech e pelo Cursos Edgar Abreu, o evento propõe discutir de forma prática e estratégica o papel da IA na transformação das finanças.

Entenda: A revolução silenciosa da IA no sistema financeiro



A programação inclui painéis, palestras e interações ao vivo, abordando desde a ética e a regulação da tecnologia até sua influência sobre produtividade, segurança e novas formas de relacionamento entre bancos e clientes.

Com início diário às 19h, as sessões serão transmitidas ao vivo, e os participantes poderão escolher entre diferentes modalidades de ingresso, que variam de acesso básico às palestras a pacotes que incluem cursos de especialização e bolsas de MBA.

O tema central do AI Bank Summit é a reconfiguração do sistema financeiro diante da Inteligência Artificial. Instituições financeiras, fintechs e investidores vivem uma mudança estrutural em seus modelos de operação, em que algoritmos redefinem concessões de crédito, ajustam carteiras de investimento em tempo real e automatizam tarefas antes realizadas por humanos.





A revolução, no entanto, vai além da tecnologia — envolve também uma nova cultura de trabalho, em que compreender os impactos éticos e estratégicos da IA se torna essencial.

O evento reunirá mais de 20 especialistas nacionais e internacionais. Entre os principais nomes estão o historiador Yuval Noah Harari, que abre o encontro com uma palestra sobre como a tecnologia pode ampliar o potencial humano em um sistema financeiro orientado por dados, e o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, que abordará o papel da ética e da regulação no avanço da IA.

Outros destaques incluem João Pedro Nascimento, ex-presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), com foco nas estratégias para preparar o mercado de capitais para a era da Inteligência Artificial; Ricardo Amorim, economista e CEO da Ricam Consultoria, que discutirá a integração entre macroeconomia e hiperpersonalização nas finanças; e Danilo McGarry, referência global em transformação digital, que trará exemplos práticos sobre como gerar impacto real em instituições complexas.

A lista de convidados também inclui Anna Maj, especialista em Open Banking; Clara Durodié, CEO da Cognitive Finance Group e voz influente em governança e ética em IA; Guga Stocco, investidor e idealizador do conceito de Open Finance no Brasil; e Paul Dongha, responsável pela estratégia de IA no NatWest Group, com palestra sobre Inteligência Artificial responsável e construção de confiança nos sistemas financeiros.

Programação

A revolução silenciosa da Inteligência Artificial no sistema financeiro





Nos cinco dias de programação, o AI Bank Summit será dividido por temas. O primeiro dia será dedicado à reflexão sobre o papel humano diante da automação e dos dados.

O segundo trará debates sobre segurança e aplicação prática da IA em grandes corporações. O terceiro abordará educação financeira e comércio digital com apoio da Inteligência Artificial.

O quarto discutirá ética, inovação e carreira, e o último será voltado à regulação, com painéis sobre propriedade de dados e o futuro do Open Finance.

De acordo com Edgar Abreu, fundador do Cursos Edgar Abreu e idealizador do Summit, o objetivo do evento é preparar o setor para a nova lógica que a Inteligência Artificial impõe.

“A IA não está apenas otimizando processos, está redefinindo papéis. Bancos, fintechs, investidores e profissionais estão aprendendo a competir num novo tabuleiro” , afirma.

O AI Bank Summit oferece três modalidades de ingresso: o Básico, com acesso às transmissões ao vivo; o VIP, que inclui certificado, gravações e material extra; e o VIP + MBA, que oferece acesso completo ao programa de formação MBA AI BankPro, com início em novembro.

O MBA tem duração de seis meses, é 100% online e dividido em três eixos: AI Tools, AI Bank e AI Skills, com aulas de especialistas como Danilo McGarry e Robert Cialdini.