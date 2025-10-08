Há transformações que chegam devagar, até o dia em que parecem inevitáveis. É exatamente isso que está acontecendo com a Inteligência Artificial no mercado financeiro.
O que antes parecia restrito a análises preditivas e automação de tarefas hoje redefine como bancos operam, como profissionais tomam decisões e até o que significa trabalhar com finanças.
De grandes instituições a fintechs emergentes, o setor está passando por uma reconfiguração profunda: modelos de crédito são recalculados por algoritmos, portfólios de investimento se ajustam em tempo real e assistentes virtuais começam a substituir com eficiência crescente tarefas antes humanas.
A IA deixou de ser promessa de futuro para se tornar parte do funcionamento cotidiano de um sistema que movimenta trilhões e impacta milhões de carreiras.
Mas a verdadeira revolução não é apenas tecnológica, é cultural. Profissionais que antes eram medidos pela capacidade analítica agora precisam aprender a fazer as perguntas certas aos modelos de IA. A lógica da intuição está sendo substituída pela da experimentação. E, mais do que dominar ferramentas, o novo diferencial competitivo está em compreender o impacto ético, estratégico e humano da Inteligência Artificial dentro das instituições financeiras.
O ponto de encontro entre tecnologia e propósito
De 13 a 17 de outubro, o AI Bank Summit vai reunir os principais nomes do mundo para discutir exatamente como essa transformação está acontecendo e o que vem pela frente.
Organizado pela 4U EdTech e pelo Cursos Edgar Abreu, o evento é hoje o maior encontro online de Inteligência Artificial aplicada às finanças e promete cinco dias de imersão com líderes que estão moldando o futuro do setor.
Entre os destaques da programação
Yuval Noah Harari
Historiador e autor best-seller de Sapiens e Homo Deus. Abre o evento com uma reflexão sobre como a tecnologia pode ampliar o potencial humano e orientar decisões em um sistema financeiro cada vez mais orientado por dados.
Luís Roberto Barroso
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Aborda o papel da ética, da regulação e dos valores humanos diante do avanço acelerado da Inteligência Artificial, em um debate essencial para o equilíbrio entre inovação e responsabilidade.
João Pedro Nascimento
Ex-presidente da CVM. Traz a visão regulatória e estratégica sobre como preparar o mercado de capitais para a era da IA, discutindo confiança, transparência e competitividade.
Danilo McGarry
Referência global em transformação digital com IA. Mostra caminhos práticos para sair do hype e gerar impacto real em instituições complexas, conectando tecnologia, pessoas e cultura.
Ricardo Amorim
Economista e CEO da Ricam Consultoria. Conecta macroeconomia, comportamento do investidor e hiperpersonalização com IA para orientar decisões estratégicas e oportunidades de crescimento.
Entre outros grandes nomes, o AI Bank Summit também recebe Anna Maj, especialista global em Open Banking e IA, Guga Stocco, referência em inovação e Open Finance, e Clara Durodié, executiva britânica que lidera discussões sobre governança e regulação da Inteligência Artificial no setor financeiro.
Um evento para quem quer estar à frente, não atrás
Para Edgar Abreu, fundador do Cursos Edgar Abreu e idealizador do Summit, a IA representa o divisor de águas mais importante da história recente do setor.
“A Inteligência Artificial não está apenas otimizando processos, ela está redefinindo papéis. Bancos, fintechs, investidores e profissionais estão aprendendo a competir num novo tabuleiro. Quem entender isso primeiro, lidera o jogo.”
Com essa proposta, o AI Bank Summit 2025 foi desenhado para ser mais do que um congresso. É um espaço de aprendizado prático e estratégico que une experiências reais, painéis técnicos e discussões sobre ética, inovação e o futuro do trabalho.
Como participar
O evento é 100% online e ao vivo, com inscrições abertas no site oficial. Há três modalidades de ingresso, que incluem desde acesso básico às palestras até bolsas exclusivas no MBA AI BankPro, programa que forma especialistas em Inteligência Artificial para o mercado financeiro.
Em um momento em que a IA redefine a competitividade das instituições e as habilidades humanas passam a ser o maior diferencial, participar do AI Bank Summit é estar na linha de frente dessa transformação.