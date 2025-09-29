Divulgação/Lufthansa Group Grupo Lufthansa anunciou novas medidas com foco no desenvolvimento tecnológico

O grupo Lufthansa, um conglomerado multinacional de aviação com sede na Alemanha, anunciou esta segunda-feira (29) que pretende cortar cerca de quatro mil postos de trabalho até 2030, em razão dos avanços em inteligência artificial, digitalização e da integração de operações entre suas companhias aéreas.

O conglomerado controla as companhias aéreas Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines, além de empresas de logística e manutenção de aeronaves. O grupo é um dos maiores da Europa no ramo.

A medida, segundo a empresa, deve atingir principalmente funções administrativas na Alemanha, sem impacto direto no quadro operacional.

Aumento de lucros

A Lufthansa publicou medidas estratégicas que visam "aumentar significativamente a lucratividade". Entre os destaques do anúncio, o grupo citou a aquisição de mais 230 aeronaves até 2030 e mais de 2,5 bilhões de euros (R$ R$ 15,65 bilhões) em Fluxo de Caixa Livre Ajustado por ano.

"Redução de 4.000 empregos administrativos até 2030 por meio da digitalização, automação e consolidação de processos" , publicou a Lufthansa.

O plano foi apresentado a investidores e analistas em Munique, onde a empresa destacou a forte demanda por voos e a expectativa de lucros maiores nos próximos anos.

O grupo ressaltou que a digitalização e o uso de inteligência artificial trarão ganhos de eficiência em diversas áreas e ajudarão a eliminar atividades duplicadas.





Problemas com sindicatos

Apesar do cenário positivo, o grupo ainda enfrenta desafios ligados a custos e disputas trabalhistas, segundo o The Independent. Em 2024, a companhia registrou receita de 37,6 bilhões de euros (US$ 44 bilhões) e contava com mais de 101 mil funcionários.

No ano passado, em meio a tensões com sindicatos, emitiu dois alertas de lucro e abandonou a meta de alcançar margem operacional de 8%. O grupo se coloca como em "perseguição para um objetivo claro: posicionar a empresa para o futuro e alcançar retornos sustentáveis ​​e atrativos para os acionistas".