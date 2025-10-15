Reprodução A aplicação da IA na educação financeira, segundo Godoy, ocorre em quatro frentes principais

Mais de 80% das empresas já testam inteligência artificial generativa, segundo Thiago Godoy, fundador da Papai Financeiro, especialista em educação financeira e comportamento econômico.

A informação foi apresentada no AI Bank Summit 2025, com cobertura do Portal iG, que abordou o impacto da IA no mercado de trabalho e na educação financeira.

Godoy afirmou que a inteligência artificial não substitui profissionais, mas amplia a produtividade e o alcance das atividades. “A IA não veio tirar o seu lugar. Veio ampliar o seu alcance” , disse.

Segundo ele, o desafio está em saber como controlar a ferramenta para otimizar resultados sem perder o horizonte estratégico.

A aplicação da IA na educação financeira, segundo Godoy, ocorre em quatro frentes principais:

A primeira é a criação de conteúdo, como roteiros, artigos, legendas e Reels.

A segunda envolve análise de dados, incluindo o desempenho de campanhas e o comportamento de alunos.

A terceira é o desenvolvimento de ferramentas digitais, como o Diagnóstico de Saúde Financeira, o Papai Coruja e planilhas inteligentes.

Por fim, a IA permite educação personalizada, adaptando linguagem e recomendações a cada perfil familiar.

“Mais de 80% das empresas testam IA generativa. Educação, saúde e finanças são os setores com maior impacto” , ressaltou Godoy, destacando que a tecnologia sem consciência própria funciona apenas como automação.

“O poder está em quem pergunta, não em quem responde” , afirmou, enfatizando a importância do uso de prompts para guiar o desempenho da IA.

Para análise de prompts, Godoy sugere considerar cinco aspectos: propósito do conteúdo, público-alvo, emoção a ser despertada, formato final e ponto de vista desejado.

Diferentes tipos de conteúdo exigem abordagens distintas. Conteúdos educativos explicam conceitos financeiros de forma simples, reflexões com storytelling usam histórias emocionais, dados e contexto econômico traduzem indicadores para o cotidiano das famílias, e roteiros de humor e verdade combinam leveza e reflexão.

Segundo Godoy, o erro comum de usuários é esperar que perguntas simples gerem respostas completas da IA.

A eficiência da tecnologia depende de como são estruturados os prompts e da clareza sobre os objetivos da interação com a ferramenta.





Quem é o Papai Financeiro?

O Papai Financeiro atua em palestras, workshops, mentorias e programas de extensão, integrando psicologia financeira, economia comportamental e organização de investimentos, além de utilizar a IA para personalizar e otimizar o ensino e a comunicação com diferentes públicos.

O especialista destaca que a inteligência artificial já está inserida no cotidiano profissional e educacional e que a adaptação ao uso correto da tecnologia é determinante para o aproveitamento dos benefícios que ela oferece.

AI Bank Summit 2025

Reprodução AI Bank Summit segue até sexta





O AI Bank Summit, organizado pela 4U EdTech e pelo Cursos Edgar Abreu, é considerado o maior evento mundial dedicado à aplicação da IA no mercado financeiro.

As transmissões, que têm a cobertura do Portal iG, ocorrem diariamente a partir das 19h, e as inscrições oferecem opções de acesso básico, pacotes VIP e programas de formação com MBA

A programação segue até sexta (17), com debates sobre educação financeira, ética, inovação e regulação no setor financeiro.

Segundo o organizador Edgar Abreu, o objetivo é preparar o mercado para uma nova estrutura impulsionada pela Inteligência Artificial.

“A IA não é apenas uma ferramenta de produtividade, é um novo paradigma para bancos, fintechs e investidores” , afirmou.