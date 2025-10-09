As dezenas do concurso 2925 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (09), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 20.483.790,09. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
09 - 07 - 27 - 24 - 12 - 13.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
171 apostas ganhadoras, R$ 9.392,04
4 acertos
8.228 apostas ganhadoras, R$ 321,74
Quina
O concurso 6848 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 30.854.524,48. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
31 - 32 - 34 - 45 - 80.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
113 apostas ganhadoras, R$ 8.947,12
3 acertos
7.259 apostas ganhadoras, R$ 132,64
2 acertos
186.270 apostas ganhadoras, R$ 5,16
Dia de Sorte
O concurso 1126 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.300.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
25 - 15 - 18 - 04 - 19 - 03 - 21.
Mês da Sorte: 07 - JULHO.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
48 apostas ganhadoras, R$ 3.117,43
5 acertos
1.950 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
25.898 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Julho
67.380 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Timemania
O concurso 2305 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 33.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
18 - 76 - 48 - 80 - 60 - 62 - 36.
Time do Coração: 06 - APARECIDENSE/GO.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
7 apostas ganhadoras, R$ 40.917,94
5 acertos
232 apostas ganhadoras, R$ 1.763,70
4 acertos
4.323 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
44.235 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
APARECIDENSE /GO
14.861 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Lotofácil
O concurso 3508 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
20 - 03 - 17 - 11 - 13 - 21 - 05 - 22 - 01 - 08 - 16 - 14 - 04 - 06 - 24.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
236 apostas ganhadoras, R$ 2.172,99
13 acertos
7927 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
89618 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
476918 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.