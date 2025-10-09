Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena

As dezenas do concurso 2925 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (09), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 20.483.790,09. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

09 - 07 - 27 - 24 - 12 - 13.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

171 apostas ganhadoras, R$ 9.392,04

4 acertos

8.228 apostas ganhadoras, R$ 321,74

Quina

O concurso 6848 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 30.854.524,48. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

31 - 32 - 34 - 45 - 80.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

113 apostas ganhadoras, R$ 8.947,12

3 acertos

7.259 apostas ganhadoras, R$ 132,64

2 acertos

186.270 apostas ganhadoras, R$ 5,16

Dia de Sorte

O concurso 1126 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.300.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

25 - 15 - 18 - 04 - 19 - 03 - 21.



Mês da Sorte: 07 - JULHO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

48 apostas ganhadoras, R$ 3.117,43

5 acertos

1.950 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

25.898 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Julho

67.380 apostas ganhadoras, R$ 2,50

: Timemania acumula e prêmio sobe para R$ 33 milhões Timemania

O concurso 2305 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 33.000.000,00 . Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números: 18 - 76 - 48 - 80 - 60 - 62 - 36.

Time do Coração: 06 - APARECIDENSE/GO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores 6 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 40.917,94 5 acertos

232 apostas ganhadoras, R$ 1.763,70 4 acertos

4.323 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos

44.235 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração

APARECIDENSE /GO

14.861 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3508 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00 . Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números: 20 - 03 - 17 - 11 - 13 - 21 - 05 - 22 - 01 - 08 - 16 - 14 - 04 - 06 - 24.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador 14 acertos

236 apostas ganhadoras, R$ 2.172,99 13 acertos

7927 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos

89618 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos

476918 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.







