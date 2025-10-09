Reprodução/via Sempre Nova Lima Nova Lima, em Minas Gerais, é uma das cidades com maiores rendas do país

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (09) novos dados do Censo 2022, sobre emprego e renda. As informações trazem detalhes dos municípios brasileiros como o nível de ocupação, o rendimento de todos os trabalhos e a escolaridade da população.

Entre os indicadores, o órgão destacou as cidades com os maiores e menores rendimentos domiciliares per capita. O principal destaque foi para Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, que tem a maior renda no recorte: R$ 4.300.

Cidades com maiores rendas

Divulgação/Prefeitura de Niterói Niterói, no Rio de Janeiro, ficou em quinto lugar da lista





Além de Nova Lima, o IBGE destacou São Caetano do Sul, São Paulo (R$ 3.885), Florianópolis (R$ 3.636) e Balneário Camboriú, em Santa Catarina (R$ 3.584), e Niterói, no Rio de Janeiro (R$ 3.577), como os municípios com maiores valores de rendimento domiciliar mensal.

A cidade mineira de Nova Lima é um polo de mineração conhecida por bairros residenciais de alto padrão para quem trabalha na capital do estado. No município, 84,5% dos ganhos vêm do trabalho. Ela se destaca por ter moradores que atuam na mineração e por servir de residência para quem trabalha em Belo Horizonte.

O mesmo cenário se repete em outras cidades do topo do ranking, Como Niterói, no Rio de Janeiro, e São Caetano do Sul, em São Paulo; ambas estão nas regiões metropolitanas das capitais dos respectivos estados.

Em 2022, os dez municípios com maiores rendas per capita estavam no Sudeste e no Sul do país. Os indicadores se refletem a nível estadual: As três Unidades da Federação com os maiores valores para esse indicador foram Distrito Federal (R$ 2.999), Santa Catarina (R$ 2.220) e São Paulo (R$ 2.093).

Menores rendas

O Censo 2022 aponta que o rendimento mensal domiciliar per capita da população foi de R$ 1.638, valor um pouco acima do salário mínimo que estava em vigor (R$ 1.212,00 em 2022), mas ainda bem acima dos municípios com os menores rendimentos por pessoa.

As 10 cidades com os menores valores do indicador são do Norte e do Nordeste do país. O menor índice foi registrado em Uiramutã, em Roraima, com R$ 289 de média per capita. Destacam-se também Bagre, no Pará, e Manari, Pernambuco (ambos com R$ 359), além de Belágua (R$ 388) e Cachoeira Grande, ambas no Maranhão (R$ 389).

Entre os estados, os menores valores estavam no Maranhão (R$ 900), Amazonas (R$ 980) e Pará (R$ 994).





Rendas abaixo do salário mínimo

Outro dado negativo foi o de que em 9,3% dos municípios, ou 520 dos 5.571, o rendimento nominal médio mensal de todas as pessoas ocupadas ficou abaixo de R$ 1.212, ou seja, menor que o salário mínimo.



Este dado, diferente do rendimento per capita, leva em consideração o salário de todos os trabalhos exercidos na cidade. Nesta comparação, os dez municípios com os menores rendimentos médios mensais estavam no Nordeste, e o menor valor foi o de Cachoeira Grande, Maranhão (R$ 759), seguido por Caraúbas do Piauí, Piauí (R$ 788) e Mulungu do Morro, na Bahia (R$ 805).