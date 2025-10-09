Reprodução/X Milei se apresentou em show de rock

Na última segunda-feira (6), enquanto o peso argentino desabava 7% em uma semana, o presidente da Argentina, Javier Milei, trocava a motosserra pelo microfone no Movistar Arena, cantando Panic Show como se o pânico fosse apenas uma letra de rock.

O evento marcou o lançamento de seu livro La Construcción del Milagro, com 573 páginas reunindo discursos e publicações em redes sociais. Cerca de 15.000 pessoas estiveram presentes.

Milei vestiu jaqueta de couro preta, cantou nove músicas, em grande parte clássicos do rock argentino dos anos 1980, como Demoliendo Hoteles, de Charly García, e adaptou letras para ataques ao kirchnerismo.

A apresentação incluiu a Banda Presidencial, imagens de bombardeios no fundo do palco e uma versão de Hava Nagila, canção judaica, em reação a um ataque antissemita recente.

O show durou cerca de uma hora, seguido de discurso político, com custo estimado em US$ 260 mil, pago por apoiadores privados.

“Em 6 de outubro, no meio de seu período mais difícil como presidente, Javier Milei vestiu uma longa jaqueta de couro, entrou em uma arena lotada em Buenos Aires e pulou como uma estrela do rock, cantando clássicos do rock argentino” , registrou a Economist.

Enquanto isso, o Banco Central da Argentina enfrentava uma semana de intensa pressão cambial. Nos últimos dias, foram vendidos aproximadamente US$ 1,1 bilhão em reservas líquidas, incluindo US$ 678 milhões em uma única sessão, a maior operação desde 2019.

O objetivo era defender a banda cambial flutuante, cujo teto atual é 1.475 pesos por dólar. Apesar das reservas brutas de US$ 39 bilhões, as líquidas somam apenas US$ 6 a 7 bilhões, insuficientes para cobrir compromissos até as eleições de 26 de outubro.

No mercado paralelo, o dólar atingiu 1.510 pesos. Analistas alertam para risco de default em dívidas de US$ 34 bilhões até 2027.

A equipe econômica busca um swap de US$ 20 bilhões nos Estados Unidos, anunciado por Scott Bessent, mas projeções do Banco Trust indicam perda de US$ 10 bilhões em reservas até o final de outubro.

Enquanto Milei pulava no palco, o BCRA queimava reservas como se fossem palitos de fósforo. A operação chamou atenção pelo contraste entre o espetáculo e a crise real.

O lançamento do livro, prometendo um “milagre”, se tornou ironicamente um pretexto para justificar gastos bilionários para evitar um default que o próprio presidente dizia combater.

Escândalos de Milei

Em fevereiro, ele promoveu a criptomoeda $LIBRA, que subiu 1.300% em poucas horas e colapsou após venda de tokens por desenvolvedores, resultando em perdas de US$ 250 milhões para investidores.

Milei afirmou ter sido enganado, enquanto rumores apontam assessores próximos como responsáveis. Processo por fraude tramita em Nova York.

Em agosto e setembro, áudios vazados atribuíram à irmã do presidente, Karina Milei, a apropriação de 3% em contratos de remédios para deficientes, num total estimado de US$ 500 a 800 mil mensais.

A Justiça federal baniu a divulgação de novos áudios, e a investigação envolveu 15 locais revistados pela polícia.

Governadores provinciais também se afastaram. Em julho e setembro, 24 chefes de província aprovaram leis elevando gastos locais no Senado, forçando Milei a liberar fundos federais retidos.

Axel Kicillof, da província de Buenos Aires, classificou o show do presidente argentino como um “desgoverno”; Nacho Torres, de Chubut, ameaçou cortar energia; e Omar Perotti, de Santa Fe, alertou para o aumento do descontentamento social.

As restrições orçamentárias do governo interromperam obras e subsídios, produzindo um superávit ajustado de apenas 1,8% do PIB.





No mercado financeiro, os sinais de alerta se multiplicam

O índice Merval caiu 50% em dólares em 2025, o pior desempenho global. Bonds argentinos despencaram após a derrota de Milei em Buenos Aires, com investidores reagindo à incerteza eleitoral e aos riscos fiscais. Bitcoin e DAI se tornaram hedge para residentes preocupados com depreciação cambial.

Para analistas e investidores, o show de Milei é visto como um “último suspiro” de seu governo. Enquanto a banda toca no palco, reservas evaporam, mercados se retraem e aliados se distanciam, traçando um quadro de tensão e volatilidade no cenário político e econômico argentino.