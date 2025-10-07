Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena

As dezenas do concurso 2924 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (07), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 17.924.306,91.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

30 - 10 - 40 - 19 - 54 - 48.

Quina

O concurso 6846 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 26.317.173,41. Veja os números:

04 - 51 - 57 - 49 - 63.

Dia de Sorte

O concurso 1125 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.000.000,00. Veja os números:

01 - 07 - 14 - 21 - 02 - 11 - 27.

Mês da Sorte: 04 - ABRIL.





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.