As dezenas do concurso 6845 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (06), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 24.193.871,28. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
62 - 56 - 57 - 45 - 30.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
56 apostas ganhadoras, R$ 15.725,27
3 acertos
5.422 apostas ganhadoras, R$ 154,68
2 acertos
154.053 apostas ganhadoras, R$ 5,44
Lotomania
O concurso 2832 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.786.035,71. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
66 - 03 - 20 - 90 - 40 - 87 - 98 - 47 - 18 - 23 - 82 - 22 - 30 - 53 - 92 - 25 - 14 - 49 - 93 - 63.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 207.661,37
18 acertos
59 apostas ganhadoras, R$ 2.199,80
17 acertos
414 apostas ganhadoras, R$ 313,49
16 acertos
2948 apostas ganhadoras, R$ 44,02
15 acertos
11854 apostas ganhadoras, R$ 10,94
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
O concurso 2869 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 15.122.760,35 e o 2º sorteio avaliado em R$ 208.495,52. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
1º sorteio: 18 - 27 - 42 - 30 - 17 - 31.
2º sorteio: 27 - 23 - 19 - 11 - 15 - 05.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
17 apostas ganhadoras R$ 11.149,49
4 acertos
1.396 apostas ganhadoras R$ 155,17
3 acertos
30.586 apostas ganhadoras R$ 3,54
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
59 apostas ganhadoras R$ 2.891,31
4 acertos
2.622 apostas ganhadoras R$ 82,61
3 acertos
42.197 apostas ganhadoras R$ 2,56
LEIA TAMBÉM: Veja quais são os jogos acumulados da Loteria para a semana.
Super sete
O concurso 755 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 1.900.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
COLUNA 1 - 6;
COLUNA 2 - 5;
COLUNA 3 - 4;
COLUNA 4 - 1;
COLUNA 5 - 0;
COLUNA 6 - 3;
COLUNA 7 - 4.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
41 apostas ganhadoras, R$ 1.049,03
4 acertos
628 apostas ganhadoras, R$ 68,48
3 acertos
5.571 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3505 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior prêmio do sorteio. Veja os números:
11 - 14 - 07 - 02 - 01 - 21 - 06 - 03 - 23 - 16 - 20 - 08 - 25 - 04 - 09.
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 987.681,65
14 acertos
157 apostas ganhadoras, R$ 2.638,15
13 acertos
6372 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
81742 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
466108 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
OURILANDIA DO NORTE/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.