Reprodução Quina

As dezenas do concurso 6845 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (06), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 24.193.871,28. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:



62 - 56 - 57 - 45 - 30.



Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

56 apostas ganhadoras, R$ 15.725,27

3 acertos

5.422 apostas ganhadoras, R$ 154,68

2 acertos

154.053 apostas ganhadoras, R$ 5,44

Lotomania

O concurso 2832 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.786.035,71. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

66 - 03 - 20 - 90 - 40 - 87 - 98 - 47 - 18 - 23 - 82 - 22 - 30 - 53 - 92 - 25 - 14 - 49 - 93 - 63.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 207.661,37

18 acertos

59 apostas ganhadoras, R$ 2.199,80

17 acertos

414 apostas ganhadoras, R$ 313,49

16 acertos

2948 apostas ganhadoras, R$ 44,02

15 acertos

11854 apostas ganhadoras, R$ 10,94

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso 2869 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 15.122.760,35 e o 2º sorteio avaliado em R$ 208.495,52. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 18 - 27 - 42 - 30 - 17 - 31.

2º sorteio: 27 - 23 - 19 - 11 - 15 - 05.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

17 apostas ganhadoras R$ 11.149,49

4 acertos

1.396 apostas ganhadoras R$ 155,17

3 acertos

30.586 apostas ganhadoras R$ 3,54

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

59 apostas ganhadoras R$ 2.891,31

4 acertos

2.622 apostas ganhadoras R$ 82,61

3 acertos

42.197 apostas ganhadoras R$ 2,56

LEIA TAMBÉM: Veja quais são os jogos acumulados da Loteria para a semana.

Super sete

O concurso 755 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 1.900.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 6;

COLUNA 2 - 5;

COLUNA 3 - 4;

COLUNA 4 - 1;

COLUNA 5 - 0;

COLUNA 6 - 3;

COLUNA 7 - 4.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

41 apostas ganhadoras, R$ 1.049,03

4 acertos

628 apostas ganhadoras, R$ 68,48

3 acertos

5.571 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3505 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

11 - 14 - 07 - 02 - 01 - 21 - 06 - 03 - 23 - 16 - 20 - 08 - 25 - 04 - 09.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 987.681,65

14 acertos

157 apostas ganhadoras, R$ 2.638,15

13 acertos

6372 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

81742 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

466108 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

OURILANDIA DO NORTE/PA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos





Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.