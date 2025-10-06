Unsplash Grupo de empresas e entidades da sociedade civil vão contar suas histórias de impacto

Ninguém duvida que vivemos tempos desafiadores e que precisamos trabalhar com força para tornar este planeta habitável nos próximos anos. Porém, a boa notícia é que poderíamos estar num cenário muito mais devastador. Isso porque tem bastante gente lutando para que o mundo fique melhor, seja diminuindo as emissões de gases de efeito estufa, recuperando florestas, despoluindo as águas, aumentando a oferta de alimentos, melhorando as condições de vida da população.

São muitas histórias que trazem um quentinho para o coração e nos fazem acreditar que, sim, ainda tem jeito. Foi assim que nasceu o "Marcas que se Importam", o primeiro movimento que reúne empresas, organizações da sociedade civil e representantes da ciência que compartilham experiências de impacto positivo, baseadas em princípios, crenças e práticas de responsabilidade social e sustentabilidade na gestão dos negócios.

Agora, às vésperas da COP 30, essa turma vai se reunir pela primeira vez, em um evento em São Paulo, na FAAP, para contar o que vem fazendo. No próximo dia 27 de outubro, marcas e líderes selecionadas apresentarão aquilo que praticam e acreditam em palestras curtas e impactantes.

As marcas que estarão no palco foram escolhidas a partir de pesquisa do Observatório de Práticas em Sustentabilidade da consultoria Ideia Sustentável e foram validadas por um Conselho Consultivo de 10 especialistas com mais de 20 anos de experiência no tema. Seis critérios nortearam a curadoria: convicção, impacto positivo, abrangência, coerência, liderança e propósito estratégico.

“Não se trata de um evento de marketing. Também não é um evento de ESG, muito menos de cases técnicos. Será um formato diferente de tudo o que já foi mostrado até aqui. Queremos contar histórias que marcam a vida de seus stakeholders e são reconhecidas publicamente por gerar impacto positivo. Mais do que storytelling, o que teremos é storydoing: exemplos de quem já pratica uma liderança orientada por valores e que mostra, na prática, que é possível conciliar negócios, impacto social e sustentabilidade", comentou Ricardo Voltolini, CEO da Ideia Sustentável e idealizador da iniciativa.

Entre as marcas confirmadas até agora estão Motiva, Veja, Centro Brasil no Clima, Sicoob, Nude, Melhoramentos e Mars — todas reconhecidas por suas trajetórias consistentes de sustentabilidade, inovação e compromisso com as pessoas e o planeta.

Cada uma delas vai subir ao palco da FAAP para contar de que forma suas histórias têm o poder de mudar a realidade. Mais do que ouvir, o objetivo é mexer com sentimentos, provocar a sementinha da transformação que está em cada um de nós. Afinal, todos nós queremos fazer a nossa parte. Porque só assim vai dar certo.

O evento será gratuito. Para participar, é só clicar aqui.