undefined undefined undefined





Muito se fala, no meio corporativo, em networking como estratégia de desenvolvimento profissional e empresarial, ferramenta importante do mundo dos negócios. Acontece que o termo, em sua concepção original, já apresenta sinais de defasagem. Agora, tem surgido outra expressão que denota uma nova forma de firmar conexões: o netweaving.

O termo netweaving foi popularizado por Bob Littell, palestrante, consultor e fundador da Netweaving International, uma empresa que promove essa abordagem no mundo dos negócios. Ele argumenta que, em vez de se concentrar apenas no networking tradicional, que pode ser percebido como uma atividade egoísta, as pessoas devem adotar o netweaving, que cria valor para os outros antes de buscar benefícios pessoais, envolvendo a ajuda ativa para que os outros alcancem seus objetivos. Ao fazê-lo, sua própria rede é fortalecida e se cria um ambiente propício para o crescimento pessoal e para receber apoio quando necessário.

O netweaving é frequentemente visto como uma forma mais eficaz de construir relacionamentos significativos e colaborativos em comparação com o networking tradicional, e isso se deve a várias razões:

- Dar antes de receber: oferecer ajuda, recursos e apoio aos outros em sua rede, sem esperar algo em troca imediatamente. Essa abordagem cria um ambiente de confiança com forte ênfase na reciprocidade em longo prazo, ajudando os outros a atingirem seus objetivos, construindo relacionamentos mais sólidos e valiosos.

- Identificar necessidades: um netweaver procura entender as necessidades, os objetivos e os desafios de seus contatos, e busca maneiras de atender a essas necessidades, seja por meio de conexões, recursos, conhecimento ou ações específicas.

- Construir conexões mais autênticas: valorizar relacionamentos autênticos e genuínos, que não se baseiam apenas em interesses pessoais ou benefícios imediatos, mas na construção de relacionamentos sólidos e duradouros.

- Focar as necessidades dos outros: buscar entender as necessidades e os desafios das pessoas de sua rede e procurar maneiras de ajudar, criando conexões mais fortes e significativas.

- Dedicar-se à comunidade: enfatizar a importância da colaboração e da construção de uma comunidade de apoio. Quando os membros da rede ajudam uns aos outros, todos se beneficiam, contribuindo para o surgimento de oportunidades de colaboração e crescimento conjunto.

- Ter ética e integridade: guiar-se por princípios éticos e de integridade nas interações, com ações transparentes baseadas em princípios éticos e valores morais sólidos.

- Criar valor mútuo: gerar valor para todas as partes envolvidas, incluindo novas oportunidades de negócios, crescimento profissional, desenvolvimento de habilidades e conexões mais fortes, além da resolução eficaz de problemas e do desenvolvimento de relacionamentos profissionais significativos.

Para ilustrar a atuação do netweaving, podemos utilizar o exemplo hipotético de um empreendedor que abraçou essa filosofia e estabeleceu conexões sólidas com outros empresários e líderes de negócios em sua comunidade. Ele estava sempre disposto a colaborar com seus colegas. Quando precisou de investidores para sua startup, esses contatos o conectaram com investidores interessados em seu setor. Ou, ainda, um profissional em transição de carreira que utilizou sua rede de netweaving para obter indicações, orientação sobre oportunidades de emprego, recomendações e até mesmo entrevistas em empresas de seu interesse. Devido à sua natureza prestativa e colaborativa, ele recebeu ajuda de várias pessoas em sua rede durante a transição.

Pode-se presumir, então, que, enquanto o networking busca oportunidades de negócios ou ganhos pessoais e enfatiza os princípios morais para guiar o comportamento e as decisões humanas., o netweaving visa construir relacionamentos sólidos e duradouros com foco na criação de valor mútuo , enfatiza princípios éticos, integridade e relações autênticas. Esta abordagem tende a resultar em relacionamentos mais profundos e duradouros, pois valoriza a reciprocidade a longo prazo. É muito mais do que um “toma lá, dá cá”. Trata-se de um “conte comigo quando precisar”.

Janguiê Diniz - Fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional, Fundador da JD Business Academy, Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e da ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior