A Shopee inaugurou, nesta segunda-feira (6), seu 14º centro de distribuição no Brasil, localizado em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

A unidade segue o modelo cross-docking, adotado em 12 dos 14 centros da empresa no país, no qual os produtos chegam, são classificados e enviados diretamente ao destino final, sem necessidade de estocagem. As outras duas unidades operam como fulfillment, com armazenamento de mercadorias.

O novo centro conta com o maior sistema automatizado de classificação de produtos (sorter) da Shopee no país, capaz de processar cerca de 3,8 milhões de pedidos por dia.

A empresa destaca que a operação visa aumentar a eficiência logística especialmente no período de fim de ano, antecedendo datas como a Black Friday e o Natal, quando a demanda por entregas cresce significativamente.

Desde 2020, a Shopee expandiu sua presença logística no Brasil para mais de 1 milhão de metros quadrados, reduzindo o tempo médio de entrega em mais de dois dias no segundo trimestre de deste ano em comparação a 2024.





Shopee no Brasil

A empresa conta atualmente com 14 centros de distribuição, mais de 150 hubs de primeira e última milha, uma frota de mais de 20 mil motoristas parceiros e mais de 2 mil Agências Shopee espalhadas pelo país.

A inauguração da nova unidade deve gerar mais de 4 mil empregos diretos e indiretos. A Shopee conecta mais de 3 milhões de vendedores brasileiros e cerca de 1 mil marcas parceiras em lojas oficiais, consolidando-se como a segunda maior ocupante de galpões logísticos no Brasil, atrás apenas do Mercado Livre.