Oito jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.
Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.
+Milionária
A +Milionária acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 172 milhões no concurso 292. A +Milionária será sorteada nesta quarta-feira (08).
Mega-Sena
A Mega-Sena não teve ganhadores no prêmio máximo do último sorteio. Assim, o valor sorteado nesta terça-feira (07), no concurso 2924, será de R$ 20 milhões.
Quina
A Quina também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 6845, será de R$ 25 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (06).
Lotomania
A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 1,8 milhões no concurso 2832, que será sorteado nesta segunda-feira (06).
Timemania
A Timemania também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 2304, será de R$ 32 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (07).
Dupla Sena
A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (06) agora está em R$ 15,3 milhões para o concurso 2869.
Dia de Sorte
A Dia de Sorte não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a terça-feira (07) agora está em R$ 1 milhão para o concurso 1125.
Super Sete
A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor acumulado de R$ 1,9 milhão para a próxima premiação, de número 755, que será realizada nesta segunda-feira (06).
Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.