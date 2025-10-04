Thinkstock Greve dos controladores de tráfego aéreoo estava marcado para setembro, foi adiado para a próxima semana e agora foi suspenso

O Sindicato Nacional dos Controladores de Tráfego Aéreo da França (SNCTA), divulgou neste sábado (4) a suspensão da greve que seria deflagrada de terça a quinta-feira, de 7 a 9 de outubro, após reuniões com a Direção-Geral da Aviação Civil.

De acordo com comunicado divulgado pelo SNCTA, a decisão de suspender o aviso de greve acontece após "uma conciliação" e "tendo em conta os acordos assinados com a administração da aviação civil".



O sindicato, no entanto, não forneceu mais detalhes sobre esta negociação.



O grupo sindical também mencionou que a sua decisão também segue os anúncios do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, de que o projeto de lei das finanças voltaria ao debate parlamentar.



De acordo com a imprensa local, o SNCTA representa 60% dos votos desta categoria profissional e há semanas que pede a " correção total da inflação " nos salários até 2024, assim como melhores condições de trabalho.



Em meados de setembro, o sindicato adiou a greve marcada para o dia 18 por acreditar não ter interlocutor para "concretizar as reivindicações ao nível ministerial".

O movimento havia sido adiado para esse mês e, agora, foi suspenso.





A Federação Nacional das Associações de Usuários de Transporte (FNAUT) comemorou a suspensão do aviso de greve em um comunicado à imprensa.



A entidade afirmou que os passageiros e as companhias aéreas que os transportam não podem ser transformados em bodes expiatórios para esses repetidos apelos à greve.



Defendeu também que "que seja estabelecido um diálogo genuíno e construtivo entre os controladores e a Diretoria de Serviços de Navegação Aérea".

