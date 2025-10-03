Towfiqu barbhuiya Há milhões de brasileiros inadiplentes

O Brasil tem atualmente cerca de 72 milhões de consumidores negativados, o equivalente a 44% da população adulta, de acordo com dados da Serasa.

O número revela um cenário em que não há hoje um programa nacional unificado para renegociação de dívidas de pessoas físicas, mas sim iniciativas isoladas em diferentes frentes do setor público e privado.

O Desenrola Brasil, criado em 2023 como medida emergencial para renegociação de dívidas, foi encerrado em maio do ano passado.

Segundo o Ministério da Fazenda ao Portal iG, ao longo de sua execução, o programa beneficiou mais de 15 milhões de pessoas e renegociou R$ 53 bilhões em dívidas.

Apenas na Faixa 1, voltada a quem recebia até dois salários mínimos ou estava inscrito no CadÚnico, mais de 7 milhões de consumidores foram contemplados.

O resultado, segundo a pasta, foi a redução de cerca de 5 milhões no número de negativados no país.

Com o fim do programa, não há previsão, no âmbito da Secretaria de Reformas Econômicas da Fazenda, de criação de uma nova iniciativa de refinanciamento voltada a pessoas físicas. Outras ações seguem em execução, mas de forma segmentada.





Entre elas estão:

o Desenrola Pequenos Negócios, ligado ao Ministério do Empreendedorismo;

o Desenrola Rural, sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;

e medidas para exportadores, conduzidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Serasa

Mikhail Nilov/Pexels Serasa tem ações para renegociações de dívida





No setor privado, a Serasa mantém o Serasa Limpa Nome, plataforma permanente de renegociação que reúne mais de mil empresas parceiras e oferece descontos que podem chegar a 90%.

Além disso, duas vezes por ano, a empresa organiza o Feirão Limpa Nome, com atendimento presencial em grandes cidades. Na última edição, aproximadamente 10 milhões de dívidas foram negociadas.

O quadro atual, portanto, é marcado pela pulverização de iniciativas, sem a existência de um programa único nacional de alcance direto para pessoas físicas, como foi o Desenrola Brasil.