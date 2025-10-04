+Milionária
A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (4), o sorteio das dezenas do concurso 291 da +Milionária, às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 170 milhões

Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa .

O prêmio da +Milionária acumulou e chegou a R$ 172 milhões para o sorteio de quarta-feira (8). 

Confira as dezenas sorteadas:

22-19-31-15-30-14

Trevos: 4 e 3

Prêmio acumulou em R$ 172 milhões

Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
3 apostas ganhadoras, R$ 205.912,89

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
33 apostas ganhadoras, R$ 8.319,71

4 acertos + 2 trevos
155 apostas ganhadoras, R$ 1.897,81

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2142 apostas ganhadoras, R$ 137,33

3 acertos + 2 trevos
3328 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
23634 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
25497 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
187026 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como jogar na +Milionária?
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, de acordo com a indicação da tabela a seguir. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Confira os demais sorteios deste sábado (4).





Dia de sorte

O concurso 1124 da Dia de sorte sorteou o prêmio estimado em  R$ 600.000,00. Veja os números:

31-02-28-27-30-24-18

Mês da sorte: 07 - julho

Prêmio acumulou em R$ 1 milhão

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
47 apostas ganhadoras, R$ 1.950,70

5 acertos
1.558 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
18.214 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte
Maio48.901 apostas ganhadoras, R$ 2,50


Mega-Sena

O concurso 2923 da Mega-Sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 12.708.997,90.  Veja os números:

39-56-55-32-18-27

Prêmio acumulou em R$ 20 milhões

Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
29 apostas ganhadoras, R$ 63.029,43

4 acertos
2.749 apostas ganhadoras, R$ 1.096,01


Quina

O concurso 6844 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 16.723.921,37.  Veja os números:

59-09-11-05-52

Prêmio acumulou em R$ 25 milhões

Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
142 apostas ganhadoras, R$ 5.308,53

3 acertos
9.556 apostas ganhadoras, R$ 75,12

2 acertos
195.957 apostas ganhadoras, R$ 3,66


Timemania

O concurso 2303 da Timemania sorteou o prêmio avaliado em  R$ 30.500.000,00.  Veja os números:

46-42-48-45-55-20-75

Time do coração: 26 - Chapecoense/SC

Prêmio acumulou em R$ 22 milhões

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 79.223,76

5 acertos
229 apostas ganhadoras, R$ 1.976,88

4 acertos
4.835 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos
48.658 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração
CHAPECOENSE /SC
14.106 apostas ganhadoras, R$ 8,50


Lotofácil

O concurso 3504 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em  R$ 1.800.000,00. Veja os números:

07-06-23-12-02-21-22-17-10-09-16-15-04-01-25

4 GANHADORES

Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 1.007.837,93

14 acertos
189 apostas ganhadoras, R$ 2.236,20

13 acertos
7653 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
94783 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
516385 apostas ganhadoras, R$ 7,00


