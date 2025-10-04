shutterstock O Burger King chegou na Argentina em 1989

O grupo mexicano Alsea iniciou o processo de venda do Burger King na Argentina. A informação foi publicada pelo jornal La Nación.

Além da operação argentina, a Alsea, que disputa espaço no mercado de fast food com o McDonald’s e a Mostaza, também pretende se desfazer da licença da marca Burger King no Chile e no México.



O banco espanhol BBVA foi contratado para conduzir a busca por interessados, que podem incluir fundos de investimento, empresas locais do setor de alimentação e players internacionais de fast food.



A venda faz parte de uma estratégia de desinvestimento da Alsea e a estratégia já foi testada em outros países.

Há pouco mais de um ano, a Alsea vendeu 54 lojas da mesma rede na Espanha, para o fundo britânico Cinven, para focar nas marcas Starbucks e Domino’s, que também fazem parte de seu portfólio.



Apesar da saída do negócio de hambúrgueres em alguns mercados, a empresa mexicana seguirá presente na Argentina com a operação do Starbucks.



Disputa pelo consumidor argentino



O Burger King chegou na Argentina em 1989 e hoje soma 118 restaurantes espalhados por 11 províncias.



Possui também outras 86 unidades no Chile e mais 175, no México, que também fazem parte da negociação.







No ranking de participação, McDonald’s segue na liderança histórica, enquanto Burger King divide o segundo lugar com o Mostaza, marca nacional que ampliou presença em shoppings, estradas e cidades do interior.



Segundo o La Nación, na lista de potenciais compradores estão grupos locais como a DGSA, dona das pizzarias Kentucky e que já atua com Sbarro e Chicken Chill, além do fundo Inverlat, que opera as licenças da Wendy’s e da KFC.



Outro interessado pode ser o equatoriano Int Food, que ingressou no setor em 2018, justamente com a aquisição da Wendy’s e da KFC.

