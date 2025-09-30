Adobe Stock Timemania é sorteada em São Paulo (SP)

As dezenas do concurso 2301 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (30), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 29.200.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

16 - 58 - 21 - 44 - 60 - 30 - 41.

Time do Coração: 22 - Cascavel/PR.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 67.620,08

5 acertos

237 apostas ganhadoras, R$ 1.630,38

4 acertos

4.327 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

40.821 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Mega-Sena

O concurso 2921 da Mega-Sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.188.011,81. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

09 - 36 - 14 - 16 - 26 - 12.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

32 apostas ganhadoras, R$ 32.378,25

4 acertos

2.240 apostas ganhadoras, R$ 762,43

Quina

O concurso 6840 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 10.412.914,39. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

43 - 46 - 74 - 36 - 26.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

33 apostas ganhadoras, R$ 16.377,54

3 acertos

3.784 apostas ganhadoras, R$ 136,02

2 acertos

94.641 apostas ganhadoras, R$ 5,43

Dia de Sorte

O concurso 1122 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

10 - 06 - 15 - 30 - 25 - 28 - 20.

Mês da Sorte: 11 - Novembro.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

29 apostas ganhadoras, R$ 2.586,73

5 acertos

1.104 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

12.884 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Novembro

43.635 apostas ganhadoras, R$ 2,50

LEIA TAMBÉM: Jogos anteriores das loterias da Caixa.

Lotofácil

O concurso 3500 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 6.000.000,00. Seis apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja as dezenas:

11 - 21 - 18 - 10 - 09 - 01 - 16 - 07 - 06 - 05 - 12 - 02 - 14 - 19 - 04.

Premiação

15 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 1.144.466,65

14 acertos

456 apostas ganhadoras, R$ 1.733,31

13 acertos

14525 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

172960 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

944376 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.